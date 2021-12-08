İBB Başkanı İmamoğlu Oyun Geliştirme Merkezi OGEM'i Duyurdu
İstanbul'da oyun geliştirme merkezi OGEM İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı.
İstanbul'da oyun geliştirme merkezi OGEM resmen başlatıldı. Mobil ve platform oyunları tasarlamak isteyen gençler için yeni bir merkez olacak bu kurum, küresel pazara yerli oyunları sokmayı planlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. tarafından başlatılan ve genç girişimcilerin hayalindeki oyunu geliştirebilecekleri “Oyun Geliştirme Merkezi” (OGEM) açıldı.
OGEM'in açılışına katılan ve projeyle ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu teknolojilerle ortaya çıkan sektörler, bizim yaşamımızı, kültürel anlamdaki yolculuğumuzu her açıdan derinden etkiliyor." dedi.
OGEM senin için, #OyunSeninİşin!@ogemistanbul https://t.co/nkvh9cCuKG pic.twitter.com/Sm4SH4ML4F— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 7, 2021
İstanbul şehrinin teknoloji anlamında da yenilikçi olmasını istediğini ifade eden Başkan İmamoğlu, OGEM'in hem İstanbul'un yaratıcı ve girişimci gençlere hem de yakın çevrede iş üretebilecek başka ülkelerden de gençlere hitap edeceğini söyledi.
İmamoğlu, “Siz oturun, çalışın, bizim arkadaşlarımızla iş birliği yapın. Sektörlerden buraya iş birliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşları davet edelim. Yani biz, artık buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz." dedi.
İstanbul'un oyun geliştirme merkezi OGEM nedir?
Türk Lirasındaki değer kaybına dikkat çeken ve teknolojik yatırımların bu kayıptan etkilendiğini aktaran İBB Başkanı, OGEM'in tamamen ücretsiz bir destek platformu olacağının altını çizdi.
OGEM merkezi dahilinde oluşturulacak saygın iş ağı sayesinde çeşitli etkinlikler, eğitimler ve turnuvalar hazırlanacak. Ayrıca Türkiye’de ulaşılması zor olan “MoCap” gibi özel oyun geliştirme ekipmanları da genç geliştiricileri sunulacak.
Dijital Türk Lirası 2022 Yılında Kullanıma Sunulacak
Bir süredir geliştirme aşamasında olduğunu duyduğumuz blokzincir tabanlı dijital Türk lirası, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2022 yılında uygulamaya konulacak.
OGEM’in en büyük oyun geliştirme merkezi olması için açtıklarıın dile getiren İmamoğlu, açılışta şunları ifade etti:
“Burası bizim İletişim Koordinasyon Merkezimiz aynı zamanda. Dolayısıyla bu güzel alanın, Haliç'in kıyısındaki bu tarihi alanın, böylesi bir teknolojiyle parlaması, yani bir nevi burayı bu sektörün de kalbi yapacak, merkezi yapacak boyuta getirmesi çok sevindirici.
Küresel düzeyde, sektörün en önde gelenleriyle de temasta bulunmak önemli olacak. Yurt dışından daha fazla oyun stüdyosunu, yayıncısını, yatırımcısını da İstanbul'a çekmenin bir hedef olduğunun da farkındayız. Bu hedefle OGEM'de, oyun sektörü özelinde etkinlik, fuar ve buluşmalar konusunda da size taahhütte bulunuyoruz.
Bunu biz yapacağız ama tabii buna şekil verecek olan, yine ortak akıl masasının en kıymetli aktörleri de sizler olacaksınız. Kararları berabere alacağız. Buradaki ana amacımız; sadece İstanbul’u değil, Türkiye'yi bu anlamda da oyun sektörünün ana merkezi haline getirmek. OGEM bünyesindeki bu süreçlerle beraber İstanbul'u, gerçek anlamda lokomotif bir role kavuşturmak çabası içinde olacağız.”
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