İBB Başkanı İmamoğlu Oyun Geliştirme Merkezi OGEM'i Duyurdu

İstanbul'da oyun geliştirme merkezi OGEM resmen başlatıldı. Mobil ve platform oyunları tasarlamak isteyen gençler için yeni bir merkez olacak bu kurum, küresel pazara yerli oyunları sokmayı planlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. tarafından başlatılan ve genç girişimcilerin hayalindeki oyunu geliştirebilecekleri “Oyun Geliştirme Merkezi” (OGEM) açıldı.

OGEM'in açılışına katılan ve projeyle ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu teknolojilerle ortaya çıkan sektörler, bizim yaşamımızı, kültürel anlamdaki yolculuğumuzu her açıdan derinden etkiliyor." dedi.

İstanbul şehrinin teknoloji anlamında da yenilikçi olmasını istediğini ifade eden Başkan İmamoğlu, OGEM'in hem İstanbul'un yaratıcı ve girişimci gençlere hem de yakın çevrede iş üretebilecek başka ülkelerden de gençlere hitap edeceğini söyledi.

İmamoğlu, “Siz oturun, çalışın, bizim arkadaşlarımızla iş birliği yapın. Sektörlerden buraya iş birliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşları davet edelim. Yani biz, artık buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz." dedi.

İstanbul'un oyun geliştirme merkezi OGEM nedir?

Türk Lirasındaki değer kaybına dikkat çeken ve teknolojik yatırımların bu kayıptan etkilendiğini aktaran İBB Başkanı, OGEM'in tamamen ücretsiz bir destek platformu olacağının altını çizdi.

OGEM merkezi dahilinde oluşturulacak saygın iş ağı sayesinde çeşitli etkinlikler, eğitimler ve turnuvalar hazırlanacak. Ayrıca Türkiye’de ulaşılması zor olan “MoCap” gibi özel oyun geliştirme ekipmanları da genç geliştiricileri sunulacak.

OGEM’in en büyük oyun geliştirme merkezi olması için açtıklarıın dile getiren İmamoğlu, açılışta şunları ifade etti: