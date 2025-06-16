Formula 1 Yeniden Türkiye'ye Gelir Mi? İstanbul Park İhalesi Sonuçlandı!

Türkiye'de otomobil tutkunlarının kanayan yarası şüphesiz İstanbul Park pistidir. Formula yarışlarının belki de en zevkli etaplarının yapılabileceği pist uzun zamandır ülke gündeminde tartışma konusu yaratıyordu. Bu noktada Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından karar alındı. İstanbul Park'ın yeni işletmecisi kim oldu? İşte detaylar...

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İstanbul Park, Türkiye'de otomobil sporları adına yapılmış önemli sahalardan biri. Uzun zamandır Intercity tarafından işletilen pistin kullanım süresi doldu. Ancak bu noktada yaşanan bazı anlaşmazlıklar işletmecilik noktasında ciddi sıkıntılar çıkarttı. Ancak konuyla ilgili nihai karar alındı. İstanbul Park resmi olarak TOSFED tarafından devralındı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, düzenlenen basın toplantısında pistin yeni sürecine ve Formula 1’e dönüş ihtimaline dair önemli açıklamalarda bulundu. Üçlertoprağı, pistin devralındığı tarihte Türkiye'nin 2026 F1 takviminde yer almadığını hatırlattı ancak federasyonun FIA ve Formula 1 yönetimiyle yoğun temaslarda bulunduğunu belirtti.

Basın toplantısında dikkat çeken başlıklardan biri de Madrid Grand Prix’sinin durumuydu. 2026 F1 takviminde Madrid yarışı için eklenmiş olan yıldız işareti bazı şartların henüz netleşmediğini gösteriyor. Üçlertoprağı "Madrid cadde pistinin inşası henüz çok yeni başladı. Homologasyon ve zamanında teslimat süreci oldukça zorlu olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedefinin yalnızca yedek yarış olarak değil uzun vadeli bir anlaşmayla F1 takviminde kalıcı bir yer edinmek olduğunu da vurgulayan Üçlertoprağı sürecin tüm gelişmelerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Sonuç olarak, İstanbul Park’ın yeniden TOSFED çatısı altına girmesiyle birlikte Türkiye’nin Formula 1 hayali yeniden gündeme taşındı. Her ne kadar resmi takvimde şu an için bir yer olmasa da uluslararası gelişmeler ve pistlerin hazır olma durumları Türkiye'nin F1'e dönüş yolunu yeniden açabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...