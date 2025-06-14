Yeni Otoban Faresi! Peugeot 208 GTi Resmen Tanıtıldı!

Türk otomotiv tarihine damgasını vurmuş modellerden biri de şüphesiz Peugeot GTi ailesidir. Özellike 106 ile birlikte başlayan efsane halk arasında "otoban faresi" gibi lakaplar ile bilinmekte. Bu noktada Fransız marka yeni GTi modelini duyurdu. Ancak bu haber tüm otomobil gurmelerini mutlu etmeyebilir. İşte konuyla ilgili detaylar...

Caddenin Hızlı Çocuğu Yeniden Sahnede! Ancak Bu Kez "Sessiz"

Uzun süredir sahalardan uzak kalan GTi modeli Peugeot tarafından nihayet yeniden yollara indiriliyor. 2021'den beri özlenen GTi ailesi Le Mans 24 Saat yarışının heyecan dolu atmosferinde tanıtılan yeni Peugeot E-208 GTi ile geri döndü. Ancak bu kez işin içinde bir fark var zira yeni GTi tamamen elektrikli.

Peugeot’nun küçük sınıftaki performanslı temsilcisi artık yalnızca elektrikli bir güç ünitesiyle sunuluyor. İlk bakışta bu durum geleneksel GTi hayranlarını düşündürebilir fakat mühendislik tarafında yapılan hamleler bu modelin adının hakkını verdiğini net şekilde ortaya koyuyor.

Ön aksta konumlanan 280 beygir gücündeki elektrikli motor Peugeot’nun bugüne kadarki en güçlü GTi modelini temsil ediyor. Aynı motor Stellantis grubunun CMP platformunda yükselen diğer performanslı modellerinden tanıdık geliyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaşan araçta limitli kaydırmalı diferansiyel ve 54 kWh kapasiteli soğutmalı batarya gibi detaylar yer alıyor.

Daha sert ve yere 30 mm daha yakın bir süspansiyonla donatılan model sürüş karakteri açısından da klasik GTi genlerini taşıyor. Ayrıca Sport modundayken ESP sisteminin bazı sınırlandırmalarla devre dışı bırakılabilmesi sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Ancak bu performansın bir bedeli var! Menzil yalnızca 350 km ile sınırlı.

208 GTi dış tasarımıyla da geçmişe selam duruyor. Efsanevi 205 GTi’dan izler taşıyan geniş çamurluklar ve kırmızı karakter hattı sportif kimliği ilk bakışta ortaya koyuyor. Yeni ön splitter, arka difüzör ve 18 inçlik alaşım jantlar, modelin performans iddiasını güçlendiriyor. İç mekânda da benzer bir tema hâkim. Peugeot’nun “kırmızı vurgusu” iç kabine taşınmış durumda.

Dijital gösterge panelinde özel bir GTi teması sunulurken spor koltuklar sürücüye performans hissini doğrudan aktarıyor. Yeni 208 GTi fiyat listesi henüz açıklanmadı. Ancak Türkiye pazarında yaşanan döviz dalgalanmaları fiyatın makul bir seviyede olmayacağını bizlere gösterebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...