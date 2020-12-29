İstanbul'da Suriyeli Hacker Şebekesi Çökertildi: 30 Milyon TL Hazineye Geçecek

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 kişilik Suriyeli hacker şebekesini gözaltına aldı.Çökertilen hacker şebekesi forex ve borsa alanında faaliyet gösteren şirketleri hedef almaktaydı. İşte merak edilen detaylar.

13 Kişilik Suriyeli Hacker Şebekesi Gözaltına Alındı

Sputnik'te yer alan habere göre, hackerlar güvenlik açıklarını tespit ettikleri şirketlerin faaliyetlerini kilitliyor, kendilerince alım-satımlar yaparak saniyeler içinde yüz binlerce dolar haksız kazanç elde etmekteydi.

Şebekenin sistemlerini kilitledikleri, şifrelerini ele geçirdikleri şirketlere şantaj yaparak da para aldığı söyleniyor. Şebeke üyelerinin banka hesaplarını Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyeli mülteciler adına açtığı aktarılmakta.

Bir şirketi hedef alan hacker şebekesi şirketin yaptığı şikayet üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube ekipleri tarafından takibe alındı. Hacker grubunun telefonlarının dinlendiği ve grubun üyelerinin bütün konuşmaların Arapça yaptığı belirtiliyor.

Şebekenin İstanbul dışında Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'da bağlantıları tespit edilirken, Arapça bilen jandarma personeli tarafından konuşmaların dinlendiği ve bu sayede deşifre edildiği paylaşılmakta. Yapılan baskında toplam 13 kişi yakalandı.

Şüpheliler tarafından kullanılan tüm mekanlarda arama yapıldı. Aramalar kapsamında toplam değeri 30 milyon TL olan 1 milyon 850 bin Euro, 1 milyon 200 bin dolar ve yüklü miktarda altın ele geçirildi. Kapalıçarşı'daki ofiste gözaltına alınan şüpheliler "Ofisi sadece görüşmeler için kullanıyoruz, paradan haberimiz yok" açıklamasını yaptı. Mağdurların kimliğine ulaşılamadı. Talep eden mağdur olmadığı için paralar hazineye kalacak.

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ABD Büyük Hack Skandalı ile Gündemde

Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin nükleer bombalarından, nükleer denizaltılarına kadar bütün kritik bilgilerin çalındığı söyleniyor. Henüz resmi olarak açıklanmasa da ABD'nin elindeki nükleer başlıklı bombalardan, nükleer tesislere kadar içerisinde nükleer enerjinin bulunduğu tüm veriler ele geçirildi.

FBI, CIA ve NSA gibi ülkenin istihbarat kurumlarına nükleer başlıklı bombalara dair verilerin ele geçirildiği aktarılıyor. İddialara göre ABD'nin neredeyse her kurumunun sunucularına ulaşıldı. Bu sunuculardan çok önemli veriler çalındı.

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