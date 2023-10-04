Yerli Otomobil Şirketi Togg'un Yeni Modeli Yakında Yollarda!

2018 yılnda kurulan Togg, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini vatandaşlarla buluşturdu. Geçtiğimiz aylarda 5 binden fazla araç teslimatı yapan şirket, yeni bir model için çalışmalara başladığını duyurdu.

Togg'un CEO’su Gürcan Karakaş, C segmenti bir binek model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yeni modelin ne zaman yollara çıkacağını ve üretim detaylarını açıkladı. İşte haberimizin devamı...

2025 Yılında Yollarda!

Togg yönetimi, gazetecilerle birlikte Gemlik fabrikasında bir araya geldi. Togg Teknoloji Kampüsü'nde gazetecilere üretim hattını gezdiren Togg'un CEO’su Gürcan Karakaş, yeni bir model üstüne çalıştıklarını duyurdu.

Karakaş, yeni C segmenti binek modelin tasarım sürecinin 2024 yılında tamamlanmasını planladıklarını söyledi. 2025 yılında ise aracın yollara çıkmasını hedeflediklerini dile getirdi. Karakaş ayrıca yeni modeli gençleri gözeterek tasarladıklarını da vurguladı.

Gençler genellikle coupe tarzını benimsedikleri için yeni model de sedan coupe veya cross coupe hatlarını taşıyacak. Araç için ikinci vardiyaya geçtiklerini söyleyen Karakaş, bir vardiyada 170 adet araç ürettiklerini açıkladı.

İkinci vardiya için ise günde 280 adet araç üretme hedefi koyuldu. Üretim sayısı, tedarik sürecine ve iş ortaklarına bağlı olarak değişebilir. Yerli otomobil şirketi Togg, yeni modeliyle birlikte yelpazesini genişleterek müşterilerine ulaşmayı hedefliyor.

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