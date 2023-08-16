İstanbul’da Toplu Taşımada Banka Kartı Kullanacaklara Kötü Haber: Fiyatları Cep Yakıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 26 Ekim 2022'de aldığı kararla toplu taşımalarda İstanbulKart dışında banka kartı kullanımını da halkın hizmetine sundu. Böylece yolcular toplu taşımada kredi kartları ve banka kartlarıyla temassız ödeme yapmaya başladı.

Son zamanlarda artan maliyetler ve akaryakıt zamları sebebiyle İBB, toplu ulaşıma zam yaptı. 11 Ağustos 2023'te yenilenen ücret tarifesi, temassız ödeme fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Banka kartı ile ödeme yapan yolcular, gördükleri fiyata çok şaşırdı.

Fiyat Farkı Gittikçe Artıyor!

Metrobüs ücretinin normal tarife fiyatı 22.25 TL iken, kredi kartı ödemesinde 60 TL olduğu görüldü. Otobüslerdeki 15 liralık tam bilet fiyatı ise temassız ödeme seçeneği ile 30 TL oldu.

BELBİM koordinasyonuyla uygulanan banka kartı ödemelerinin yeni fiyatlarını yolcular çok yüksek buldu ve makasın bu kadar açılmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Cevizlibağ'dan Çağlayan'a giden yolculardan birisi kredi kartı fiyatlarındaki artışı şu şekilde yorumladı:

"Metrobüste yeni zamların geçerli olduğunu söylediler, ne kadar olduğunu da bilmiyorum, çünkü şu anda İstanbulkart’ımdaki bakiyemden harcıyorum. Şimdi buradan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim. Belki 80 belki 90 lira tutar ama bu sıkışıklıkta gitmemiş olurum." dedi.

İBB, banka kartı ödemelerinin ücret formülünün UKOME'de yer alan tüm yetkili kurumlarla beraber alındığı bilgisini verdi.

Gelen tepkilere bakılırsa, ücretlerin normal tarifeye göre neredeyse iki kat fazla olması, yolculara kolaylık sağlamaktan ziyade zorluk çıkaracak.

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