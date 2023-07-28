Minibüslerde 'İstanbulkart' Dönemi Başlıyor!

İstanbul'daki minibüsler için vatandaşları oldukça ilgilendiren yeni bir karar alındı. Bu karara göre artık İETT'lerde olduğu gibi minibüslerde de İstanbulkart kullanılacak.

İstanbulkart'a geçiş ilk olarak Arnavutköy ilçesinden başlayacak ancak zamanla tüm İstanbul'da yaygınlaşması bekleniyor.

Minibüslerde İstanbulkart Dönemi İlk Olarak Arnavutköy'de Başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), minibüslerin elektronik bilet sistemine entegre edilmesini onayladı. Karar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan UKOME toplantısında, ücret ayarlamaları da dâhil olmak üzere ulaşımla ilgili çeşitli konuları görüşmek üzere alındı.

İstanbul'un elektronik bilet entegrasyonuna minibüslerin de dâhil edilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edilerek kentteki toplu taşımanın modernleştirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı

Entegrasyon tamamen tamamlandığında artık vatandaşlar yaygın olarak kullanılan İstanbulkartları ile minibüslere binebilecekler.

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