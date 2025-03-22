Valilik Açıkladı: İstanbul’a Giriş Çıkışlar Kısıtlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde protestolar başladı. Bu eylemlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyorken, aynı zamanda tüm Türkiye’nin gözü Saraçhane'de.

İstanbul Valiliği ise yaşanan gelişmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Buna göre İstanbul’a giriş ve çıkışlara yönelik bir kısıtlama getirildi ve eylem yasağının süresi uzatıldı. İşte detaylar!

Şüpheli Şahıs, Grup ve Araçlar İstanbul'a Giremeyecek ve Çıkamayacak

Valilik, 19 Mart - 23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul'da her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştı. Kısa süre önce yapılan açıklamaya göre bu yasak, 26 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Bu kapsamda kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması yasaklandı.

Bunun yanında Valilik, kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların şehre giriş yapamayacağını, girenlerin ise çıkışlarına izin verilmeyeceğini de duyurdu.

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