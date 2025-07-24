İstanbul'un En Sıcak İlçeleri Belli Oldu

Türkiye, tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Uzmanlar gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve günde en az 3 litre su tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürürken, sıcaklık bazı yerlerde diğerlerinden daha fazla etkisini hissettiriyor. Son olarak ​Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un en sıcak ilçelerini sıraladı.

İstanbul'un En Sıcak İlçeleri — 24 Temmuz

Çekmeköy

Sancaktepe

Maslak

Eyüpsultan

İstanbul'da hava 41 derece olarak kayıt edilmişti. Hissedilen sıcaklık ise 50 dereceye kadar çıkıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'un bazı ilçelerinde gölgede hissedilen sıcaklık bile 38 dereceydi. Güneş altında hissedilen sıcaklık ise 51 dereceye kadar yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre birçok şehirde sıcaklık 40 derecenin üstünde seyredecek. Akşam saatlerinde hızlanacak Poyraz rüzgarlarından ötürü durum daha da vahim olacak. Sıcak hava dalgası, 29 Temmuz tarihine kadar etkili olacak ve her geçen gün diğerinden daha sıcak olacak.

82,22 Baraj Seviyesi Aniden 56,24'e Düştü

Uzmanların "su içmek için susamayı beklemeyin" uyarısı ve sıcak havaların etkisiyle İstanbul'daki barajlar ciddi derecede su kaybetti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, barajlardaki doluluk oranının 15 Nisan'da %82,22 oranında ölçüldüğünü gösteriyor. Bugün itibarıyla ise %56,24'e gerilemiş durumda. İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

Istrancalar'da %30,97

Alibey'de %39,94

Sazlıdere'de %45,62

Kazandere'de %49,79

Pabuçdere'de %50,9