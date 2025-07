Herkesin İsteyeceği Gözlükler Piyasada Ama Takan Hapse Girebilir

Waves şirketi tarafından geliştirilen yeni nesil akıllı gözlükler, Black Mirror'ın "The Entire History of You" bölümünde gördüğümüz teknolojiye sahip. İçerik üreticilerine hitaben geliştirilmiş bu gözlükler, doğrudan Twitch, TikTok veya benzeri platformlara yayın yapma olanağı sunuyor.

Ancak gözlüğün yasal olmayışı ve tanıtım gönderisinde kullanılan "gizlice kaydet" ibaresi, daha şimdiden ortalığı karıştırmış durumda.

introducing Waves, camera glasses for creators.



record in stealth. livestream all day.



pre-order now. pic.twitter.com/mFyEiriAKx — Chris Samra (@crsamra) July 23, 2025

Gözlüğün dış görünüşünü günlük kullanılanlardan ayıran hiçbir detay yok. Üç farklı çerçeveye seçeneğine sahip ve kayıt yapmak için gözlüğe iki kez dokunmak yeterli.

10 Dakikaya Kadar Gizli Kayıt Yapabilen Gözlük

Tanıtım videosunda havuz partisi, poker masası gibi özel anların kayıt altına alındığı görülüyor. Tam da bu yüzden, gözlüğün daha piyasaya çıkmadan kavgalara neden olduğunu söylemek mümkün. Waves tarafından geliştirilen gözlük, şu özelliklerle geliyor:

İki ufak dokunuşla son 60 saniyeyi kaydetme

3K çözünürlükte video kayıt

Sosyal platformlarda direkt canlı yayın

10 dakikaya kadar kayıt (canlı yayın hariç)

Hot-swap batarya sistemi

Kayıt yeteneklerinin dışında en dikkat çeken özelliği hot-swap batarya sistemi oldu. Bataryanın bir tanesi biterken diğeri şarjda kalıyor. Böylece çekim yapmak için ara vermek durumunda kalmıyorsunuz.

Waves Gözlüğü Ön Sipariş Sürecine Açtı

X'te bir tanıtım videosu paylaşan Waves, gözlüğü ön siparişe açtı. Kullanıcılar ilk partide yer almak için 100 dolar depozito ödemesi yapabiliyor. Tam fiyatın ise 300-500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Tabii sosyal medyada "gizli çekim aracı" gibi tanıtılan, ama reçeli gözlük camı kullanılamadığı için normal bir kamera ve yayın aracı sınıfına giren bu gözlüğün piyasaya hiç çıkmama ihtimali olduğunu da söyleyebiliriz.

Türkiye'de böyle bir gözlük satılsa siz almak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.