Meta'dan Kovulanlar Soluğu LinkedIn'de Aldı! "Haksız Yere Kovuyorlar"

LinkedIn'de işten çıkarılma sonrası gönderiler artık o kadar yaygın ki, neredeyse sosyal medyanın klişesi haline geldi.

Eskiden işten atılanlar, eski işverenlerine minnettar olduklarını ve oradaki yıllara teşekkür ettiklerini, yeni meydan okumaları dört gözle beklediklerini belirterek paylaşımda bulunurdu. Artık devir değişti. Özellikle Meta kanadında o işler böyle yürümüyor. Zira Zuckerberg'in işçilerine büyük haksızlıklar yaptığı iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Artık işten çıkarılanlar, sadece iş aradıklarını ilan etmekle kalmayıp, aynı zamanda eski patronlarının değerlendirmelerine meydan okuduklarını gösteren mesajlar paylaşıyorlar.

Meta 4000 Kişinin İşine Son Verdi

Geçen hafta Meta'nın yaklaşık 4000 çalışanını işten çıkarması sonrasında, Mark Zuckerberg'in 'düşük performans' etiketini öne sürmesinin ardından, ayrılan çalışanlar soluğu LinkedIn'de aldı. Burada açık açık şirkete ve CEO Mark Zuckerberg'e meydan okuyanların hemen hepsi haksız yere işten çıkarıldıklarını savunuyor.

Bir içerik yöneticisi, düşük performans gösterdiği gerekçesiyle işten atılmış. Yorumu şöyle:

Ben düşük performanslı biri değilim; tutkuyla çalışıp uyum sağlayan bir işçiyim. Bu yaşananların hiçbir haklı yanı yok.

Bir ürün tasarımcısı ise Zuckerberg'in taktığı etiketin tamamen haksız ve yanıltıcı olduğunun altını çizdi; hatta performansının hat safhada olduğuna şahitlik edecek pek çok kişiyi de referans gösterebileceğini söyleyerek açık açık CEO'ya meydan okudu.

#OpenToWork Etikenin Amacı Değişti

Artık çalışanlar, işten çıkarılmalarını gizlemek yerine, bu durumun yaratacağı olumsuz algıyı değiştirmek için sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Örneğin LinkedIn'deki "OpenToWork" etiketi (Çalışmaya Açık), artık yalnızca iş aramak için değil, eski iş yerlerinin foyasını ortaya çıkarmak için kullanılan bir araç haline geldi.

Şirketin CEO'sunun düşük performans gerekçesiyle yapılan işten çıkarmaların ardından, sektördeki işe alım uzmanları, adayların işten çıkarılmış olmasının performanslarına otomatik olarak olumsuz yansıdığına inanmıyor; aslında tam aksine bu tepkiler, kendilerini savunan adayların iyi iletişim kurabilen ve değerlerini bilen profesyoneller olduklarını kanıtlıyor.

Meta'dan bu yorumlara hiçbir karşılık gelmiyor... o zaman iddiaların doğru olduğunu söyleyebilir miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.