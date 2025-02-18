Samsung, Yatırımcıları Memnun Etmek İçin Hisselerinden Vazgeçti

Teknoloji devi Samsung'a ait hisseler rakip firmalar arasında öne çıkan SK Hynix'e kıyasla son bir yılda yaklaşık %23 oranında değer kaybederken, yatırımcılar bu durumdan memnun olmadıklarını her fırsatta dile getirmeye başladı. Samsung da onların memnuniyetini geri kazanmak üzere ciddi bir finansal adım atma kararı aldı.

Bu karara göre beklentileri karşılamak için geçmişte gerçekleştirilen hisse geri alımları kapsamında elde edilen hisselerin bir kısmı iptal edilecek; ayrıca piyasadan aynı miktarda yeni hisse de geri alınacak. Yani finalde 2 milyon dolardan fazla hisse iptal edilecek.

Açıklamalara göre, toplamda 2,08 milyar dolar değerinde hazinedeki hisseler iptal edilip, 19 Şubat ile 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kore Borsası üzerinden yaklaşık 48,149,247 adi ve 6,636,988 imtiyazlı hisse temin edilecek.

Hisseleri Artırmak İçin Yeni Adımlar: 6G Teknolojisi

Söz konusu strateji, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak mevcut hisselerin değerini artırmayı hedefliyor. Duyuru sonrasında hisselerde kısa vadeli %1,5'lik bir artış gözlemlendi ancak yatırımcılar, özellikle yarı iletken sektöründeki iyileşme sinyallerini merakla bekliyor.

Samsung, sadece finansal düzenlemelerle yetinmeyip mobil ağ teknolojilerinde de yenilikçi adımlar atmayı sürdürüyor. Şirket, 6G telekomünikasyon standardında yapay zeka kullanımını hayata geçirerek, ağ kalitesini ve sürdürülebilirliğini artıracak.

Yeni yayımlanan teknik rapor, yapay zekanın (AI) tüm telekomünikasyon sistemine entegre edilmesiyle, sanal gerçeklik deneyimlerinin yanı sıra dijital ikiz teknolojisinin ve cihazlar arası kesintisiz iletişimin de güçleneceğini söylüyor. İlaveten sabit kablosuz erişimde (FWA) ve hem yerel hem de uydu ağları arasında sağlanacak sürekli bağlantıda önemli iyileştirmelerin yapılması ihtimali masada.

Samsung, 6G standardının 2030 civarında kesinleşeceğini tahmin ederken, bu teknolojiyi beş yıl sonra kullanıma sunmayı planlıyor.

Yeni Nesil Exynos 2600 Testleri

Samsung Foundry de bir yandan kolları yeni nesil Exynos 2600 için sıvamış durumda. Test sonuçları beklenenden çok daha yüksek seviyede. Samsung Foundry, Exynos 2600 çipi için yürüttüğü üretim testlerinde beklenenden yüksek bir verim elde ettiğini duyurdu.

Bu testler 2nm SF2 teknolojisiyle gerçekleştirildi. Üretilen yonga dilimlerinin yaklaşık %30'u geçerliydi ve bu daha başlangıç; henüz erken aşamada olmasına rağmen gelecek vaat ettiğini gösteriyor.

Exynos 2500 çipiyle paralel olarak geliştirilen bu yeni çip, üretim gecikmelerini telafi etmek adına daha sorunsuz bir üretim süreci sağlamak adına oldukça kritik. Samsung, 2nm SF2 teknolojisinin performansı %12, enerji verimliliğini ise %25 oranında artırdığını bildirirken, Exynos 2600'in verimliliğinin zamanla daha da iyileşmesi bekleniyor.