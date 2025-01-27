Baltık Denizi'nde İnternet Kablosu Kesildi: İsveç, Şüpheli Gemiyi Ele Geçirdi!

Baltık Denizi'nde İsveç ve Letonya'yı birbirine bağlayan bir internet kablosu kesildi. İsveç, olayı "sabotaj" olarak değerlendirerek soruşturma başlattı ve şüpheli bir gemiyi ele geçirdi. İşte detaylar!

İsveç ve Letonya Arasındaki İnternet Kablo Kesildi: Şüpheli Gemi Ele Geçirildi

Letonya Donanması, Baltık Denizi'nde İsveç'e uzanan fiber optik internet kablosunda hasar tespit etti. Yetkililer, hasarın "dış faktörler" nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Olay yerine gönderilen Letonya savaş gemisi, Michalis San adlı bir gemiyi şüpheli olarak tespit etti. Gemi, Rusya'ya doğru ilerliyordu.

Kesilen kablo, Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi'ne (LVRTC) ait. Şirket, internet ve veri iletim hizmetlerinde kesintiler yaşandığını ancak alternatif çözümler bulunduğunu açıkladı. Kullanıcıların büyük ölçüde etkilenmeyeceği, ancak internet hızlarında gecikmeler olabileceği ifade edildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Letonya Başbakanı Evika Silina ile temasa geçtiğini ve iki ülkenin olayı birlikte araştırdığını duyurdu. Kristersson, "En az bir internet kablosunun hasar gördüğüne dair bilgiler var. İsveç, Letonya ve NATO bu konuda yakın iş birliği içinde çalışıyor" dedi.

Son aylarda Baltık Denizi'ndeki denizaltı kablolarına yönelik sabotaj şüpheleri artıyor. NATO, bölgedeki kritik altyapıyı korumak için devriye gemileri ve uçaklarla yeni bir izleme görevi başlattı. Letonya Donanma Komutanı Maris Polencs, "Baltık Denizi'nde her gün 24 saat devriye gezen bir savaş gemimiz var. Hasar haberi alır almaz hızlıca müdahale edebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen ise olaydan etkilenen ülkelere "tam dayanışma" içinde olduklarını belirtti. Von der Leyen, "Kritik altyapımızın dayanıklılığı ve güvenliği en öncelikli konumuzdur" dedi.

Baltık Denizi'ndeki internet kablolarına yönelik sabotaj şüpheleri, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor. İsveç ve Letonya'nın başlattığı soruşturma, olayın arkasındaki nedenleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.