Vodafone, Türkiye'de ADSL ve VDSL İnternet Hizmetlerini Durduruyor

Vodafone, Türkiye'deki internet kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir adım attı. Şirket, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren ADSL ve VDSL üzerinden yeni müşteri alımını durduracak. Artık sadece fiber altyapı bulunan bölgelerde hizmet verecek. Yani Türkiye'nin önemli bir kısmı fiber altyapı yoksa artık Vodafone'dan internet hizmeti alamayacak.

Vodafone, ADSL ve VDSL'e Veda Ediyor: Fibere Geçiş Başlıyor

Vodafone, yeni müşterilerine ADSL ve VDSL satışlarını durdurdu. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, ADSL ve VDSL gibi bakır altyapı teknolojilerinin artık tüketici ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını açıkladı. Aksoy, "ADSL ve VDSL altyapısı, sık arızalar, bağlantı kesintileri ve port yetersizliği gibi sorunlarla müşterilerimizi mağdur ediyor. Bu teknolojilerle istediğimiz standartlarda hizmet sunmak mümkün değil" dedi.

Şirketin iddiasına göre ADSL ve VDSL kullanıcılarının yaşadığı arıza oranları, fiber internet kullanıcılarına göre iki kat daha fazla. Altını çizmekte yarar var ki halihazırda ADSL veya VDSL üzerinden hizmet alan Vodafone müşterileri bu karardan etkilenmeyecek. Ancak yeni müşteriler sadece fiber altyapı bulunan bölgelerde hizmet alabilecek.

Elbette ki fiber internetin avantajlarını kimse inkar etmiyor. Fiber, geleneksel DSL bağlantılara göre çok daha hızlı ve stabil bir bağlantı sunuyor. Ancak bu madalyonun sadece bir yüzü. Türkiye'deki fiber altyapı çalışmaları "hızla" devam etse de mevcut durum hala yetersiz.

Bugün İstanbul gibi mega kentlerde bile fiberin olmadığı pek çok bölge var. Bu durum, yeni müşteri alımının sadece belirli bölgelerde yapılmasına neden olacak. Vodafone, bu sorunu aşmak için fiber altyapının ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Ancak yakın zamanda böyle bir atılım olacak gibi durmuyor.