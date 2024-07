It Takes Two Hayranları Buraya: Yeni Oyun mu Geliyor?

Hazelight Studios tarafından 2021 yılında oyunseverlere sunulan It Takes Two, kısa sürede sektöre damgasını vurmayı başardı. Yapım, çıkış yaptığı yıl The Game Awards 2021'de yılın oyunu ödülünü alırken, dört ay gibi kısa bir sürede 7 milyondan fazla satmayı başardı.

Hazelight Studios'tan Heyecan Veren Paylaşım: Yeni Oyun mu Geliyor?

Hazelight Studios'un kurucusu Josef Fares, Gamescom: Opening Night Live, The Game Awards ve Summer Game Fest'in sunucusu Geoff Keighley ile birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaştı. Gönderiye "Bu yıl iyi şeyler oluyor" ifadesini ekleyen Fares'in bu hareketi yeni oyun söylentilerine neden oldu.

Peki sadece bir paylaşım neden yeni oyun söylentilerine neden oldu? Bilindiği gibi, Hazelight Studios daha önce 2024'ün sonlarına doğru yeni şeyler duyuracağını belirtmişti. Dolayısıyla, kurucusunun yılın en çok beklenen etkinliklerinden birinin sunucusuyla imalı bir fotoğraf paylaşması hayranları heyecanlandırdı.

Şu an için stüdyonun neler duyuracağına dair bir bilgi mevcut değil. Ancak şunu belirtmeliyiz ki, en azından şimdilik It Takes Two 2 gibi bir devam oyununu beklemiyoruz.

Gamescom, 21-25 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Köln'deki Koelnmesse'de düzenlenecek. 20 Temmuz'da ise Keighley'in sunacağı Gamescom: Opening Night Live yayınlanacak.