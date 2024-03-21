İtalya Başbakanı Deepfake Videolara Yönelik Harekete Geçti: 100 Bin Euro'luk Tazminat Talep Etti!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendi yüzünün deepfake teknolojisiyle müstehcen videolara eklenmesi üzerine suçlulardan tazminat talep etti. İşte detaylar!
Son dönemde deepfake yöntemiyle internette dolaşan videolar, birçok insanı zan altında bırakabiliyor. Özellikle bu yöntemle müstehcen görüntüler ve videolar, ünlü isimler başta olmak üzere farklı insanlar adına üretilip sosyal medya mecralarına servis edilebiliyor.
İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni de deepfake yöntemiyle üretilen müstehcen videolar üretip internete ekleyenlere karşı dava açıyor. Başbakan, henüz İtalya'nın başına geçmeden önce 2020 yılında aynı durumdan müzdarip olan kişiler arasında yer alıyor.
100 Bin Euro Tazminat Talep Etti
2020 yılında yüzünün montajlanarak müstehcen bir videoya eklenen Meloni, yapılan incelemelerle birlikte bu videoyu internete ekleyen kişileri tespit etmişti. 40 yaşındaki bir erkek ve 73 yaşındaki baba tarafından paylaşıldığı öğrenilen video sebebiyle bu iki kişiye "karalama" suçlamasıyla dava açıldı.
Açılan davada Başbakan Meloni, Temmuz ayında ifadesini verecek ve sanıklardan 100 bin euro tazminat talep edecek. Başbakanın avukatı da bu tazminatın şiddet mağduru kadınlar için bağışlanacağını açıkladı.
Belirlenen tazminat tutarının sadece sembolik olduğunu belirten avukat şunları söyledi: "Bu tür taciz mağduru tüm kadın mağdurlara ihbar etmekten korkmamaları için bir mesaj olmasını amaçlıyoruz."
Deepfake Video Nedir? Nasıl Yapılır?
Özellikle son zamanlarda deepfake teknolojisinin popülerliği tüm dünyada önemli ölçüde arttı. Bununla birlikte çoğu kişi, deepfake video nedir sorusunun yanıtını merak ediyor.
Başbakan Meloni'nin yüzünün pornografik videolardaki oyuncuların vücuduna yerleştirildiği ve kısa sürede hızlı bir şekilde yayılan video, şikayetler sonucunda kaldırılana kadar birkaç ayda milyonlarca kez izlenmiş.
YORUMLAR