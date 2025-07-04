Samsung'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Galaxy A16 5G'yi tanıtan Samsung, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy A17 5G isimli telefonun bazı özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, bütçe dostu telefon neler sunacak?

Samsung Galaxy A17 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonu Galaxy A17 5G FCC sertifikası aldı. Bu gelişme, telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi bağlantı özelliklerini destekleyecek.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Galaxy A16 5G'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek Galaxy A17 5G'de 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğinin sunulması bekleniyor.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin yer alması bekleniyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenleme hızı sunacak. Telefonda hangi işlemcinin yer alacağı ise henüz bilinmiyor. Peki, Samsung Galaxy A17 5G'nin fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy A17 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A17 5G'nin 19.999 Hindistan rupisi civarı fiyat ile satışa sunulacağı iddia edildi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 8 bin 865 TL, vergili fiyatı ise 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.