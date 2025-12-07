Mercek Değişimi Tarih Oluyor: Dünyanın İlk Otomatik Odaklamalı Gözlüğü Tanıtıldı!

Finlandiya merkezli teknoloji girişimi IXI optik sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Şirket kısa bir süre önce dünyanın ilk otomatik odaklamalı gözlük modelini resmen duyurdu. Bu yeni teknolojinin en büyük avantajı yakın ve uzak okuma için ayrı gözlük kullanma ihtiyacına son vermesi. İşte detaylar!

Otomatik Odaklamalı Gözlükler Neleri Değiştirecek?

Yeni IXI gözlükleri çerçevelerin içerisinde gelişmiş akıllı lenslere ev sahipliği yapıyor. Mevcut lensler gözlerinizin hareketini anında algılayarak odak noktasını saniyesinde ayarlayabiliyor. Otofokus olarak adlandırılan bu özellik sayesinde kullanıcılar, yakın okuma görme numaraları değişse bile yeni bir mercek alma zorunluğundan kurtulabiliyor.

Bu yeniliğin arkasındaki temel mekanizma sıvı kristal teknolojisi. Gözlüğün çerçevesindeki özel göz takip sensörleri, yakındaki nesnelere baktığınızı tespit ettiğinde devreye giriyor ve kristallere düşük voltajlı bir elektrik sinyalleri gönderiyor.

Söz konusu sinyaller sayesinde sıvı kristaller yeniden düzenleniyor ve yakına baktığınızda lensin optik gücünü artıracak şekilde hareket ediyor. Uzağa baktığınızda ise sensörler "yakın odaklama" sinyalini kesiyor ve lensler normal mesafeli görme durumuna geri dönüyor.

Sadece 22 gram ağırlığıyla geleneksel gözlüklerden bile daha hafif olan IXI, sahip olduğu küçük bataryalar nedeniyle günlük olarak şarj edilmesi gerekiyor. Ancak bir gecelik şarjın günlük kullanımı karşılayacağı belirtiliyor. Ayrıca ürünün ayarlanabilir saplara, burun yastığına ve pantoskopik eğime sahip çeşitli çerçeve seçenekleriyle satışa sunulacağı aktarılıyor.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

IXI, henüz geliştirme aşamasında olan gözlüğünün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ürünün 2025'in son günlerinde tanıtılacağı tahmin ediliyor: Öte yandan şirket yetkililerinin gözlüğün premium sınıfına dahil olacağını belirtmesi nedeniyle fiyat etiketinin yüksek olması bekleniyor.

