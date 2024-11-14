Xiaomi, Yapay Zeka Destekli Akıllı Gözlük Modelini Tanıttı

Teknoloji devleri arasında boy gösteren Xiaomi, yeni tanıttığı akıllı gözlüğüyle birlikte giyilebilir teknoloji sektöründe büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Apple'ın Vision Pro gibi bir kozu masadayken, ayrıca Meta ve Ray-Ban iş birliği ile üretilen akıllı gözlükler de boy gösterirken Xiaomi, yapay zeka desteğiyle donattığı akıllı gözlük modelini sunmak istiyor.

Anlık Çeviri Yapabiliyor, Nesneleri Tanımlıyor

Artırılmış gerçeklik, anlık çeviri ve nesne tanıma gibi ileri düzey özellikler sunan bu gözlük, Meta ve Ray-Ban iş birliğinde geliştirilen akıllı gözlüklere doğrudan rakip olacak. Xiaomi’nin bu yeni cihazı, hem günlük yaşamda hem de profesyonel alanlarda kolay bir kullanım vadediyor. Entegre yapay zeka sistemi sayesinde görüntü ve ses tanıma yeteneklerine sahip. Bu özelliklerle kullanıcılar nesne tanıma, anlık çeviri ve artırılmış gerçeklik destekli rehberlik hizmetlerinden faydalanabilecek.

Hafif tasarımı ve modern görünümüyle dikkat çeken Xiaomi AI Gözlüğü, uzun süreli pil ömrü ve rahat yapısıyla da kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Xiaomi AI Gözlüğünün sunduğu başlıca özellikler şöyle:

Nesne Tanıma: Görüntü işleme sayesinde görüş alanındaki nesneyi tanımlıyor.

Görüntü işleme sayesinde görüş alanındaki nesneyi tanımlıyor. Anlık Çeviri: Yabancı dil çevirilerini anlık olarak gerçekleştirebiliyor.

Yabancı dil çevirilerini anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Artırılmış Gerçeklik Rehberliği: Harita ve yol tariflerinde anında rehberlik ediyor.

Xiaomi Gözlüğü Ne Zaman Çıkıyor?

Aygıtın çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi verilmiş değil. Diğer şirketlerin adımları hızlı ve kesin iken Xiaomi gibi bir devin de girmek istediği pazardan fazla geri kalmamak istemesi muhtemelen. Çok yakın tarihte olmasa bile Çinli şirket önümüzdeki aylarda çıkış tarihini kesinleştirebilir.