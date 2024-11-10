Havalimanında Drone Krizi: İzinsiz Uçurulan Drone İki Uçağın Van'a İniş Yapmasına Engel Oldu!

Gün geçtikçe ülkemizde kullanım oranı gittikçe daha fazla artan drone araçları bu sefer bir hava yolu krizine sebep oldu. SunExperss ve Türk Hava Yolları'na ait iki yolcu uçağı, izinsiz uçurulan bir drone aracı nedeniyle Van Havalimanına iniş yapamadı.

Yolcu Uçakları, İzinsiz Uçurulan Drone Nedeniyle Ciddi Yakıt Kaybı Yaşadı

Van seferlerini tamamlamak üzere olan SunExperss ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait iki yolcu uçağı, kısa bir süre önce izinsiz uçurulan bir drone nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadı. İnişlerini gerçekleştiremeyen uçaklar Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi.

Söz konusu olay, geçtiğimiz gün Antalya-Van seferli SunExpress’e ve İstanbul-Van seferli Türk Hava Yolları’na ait uçakların inişe geçtiği sırada meydana geldi. Uçaklar, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladıkları sırada, bölgede izinsiz bir dron havada görüldü.

Durumu hava trafik kontrolörüne bildiren pilotlar, güvenlik nedeniyle Van Gölü üzerinde tur atarak inişlerini geciktirdi. Belli bir süre sonra yakıt seviyesi kritik seviyeye düşen uçaklar, güvenli bir iniş için Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi. Olaya dair incelemelerin devam ettiği şu sıralarda söz konusu drone aracının kimler tarafından uçurulduğu henüz tespit edilmiş değil.

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