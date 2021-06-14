İzmir'de Normalin 7 bin 291 Katı Radyasyon Tespit Edildi

İzmir'e 7 bin 291 kat fazla radyasyon nereden geldi? İzmir’in Gaziemir ilçesinde Emrez Mahallesi’nde yapılan ölçümler sonucunda normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon tespit edildi. Bu tespit, hem uzmanları hem de bölge halkında büyük korku yaratıyor.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Emrez Mahallesi’nde radyoaktif atıkların gömülü bulunduğu eski kurşun fabrikasının 70 dönümlük bölgesinde radyasyon ölçümü yapıldı. Arazide yapılan ölçüm sonucunda, olması gereken değerin 7 bin 291 katı radyasyon bulunduğu fark edildi.

Radyasyon aletinin gösterdiği değeri yorumlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden emekli öğretim Üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül, "Kurşun fabrikasının yıkık binalarında yapılan ölçümlerde 832 birime kadar ulaşılmış. Cihaz adeta sınırları zorlamış, 832.3 göstermiş. Yani ölçülen alanda normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon var" dedi.

Ölçüm sonucunda şaşkın olduğunu ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda açıklamasında, "Buradaki nükleer atıklar tüm İzmir’i tehdit ediyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek tüm canlıları zehirleyen bu alandaki atıkları temizlemelidir" diye konuştu. Belediye Başkanı'nın açıklaması şu şekildeydi:

Bu değerleri gördükten sonra kimsenin sağlığını tehlikeye atmamak adına eylemimizi atık sahasının dışındaki otoparkta sürdürmeye karar verdik. Gördüklerimize halen daha inanamıyorum. Burada bir halk sağlığı katliamı var. Buranın 14 yıldır temizlenmemiş olması tam bir garabettir. Vicdansızlıktır. Artık yeter. Gaziemirlileri daha fazla zehirlemeyin ve bu alanı temizleyin."

İzmir'e 7 bin 291 kat radyasyon nereden geldi?

Dr. Enver Yaser Küçükgül ise radyasyonun görülmediğinden dolayı tehlike yaratmadığına inanıldığını söyledi. "Şehrimizde ve ülkemizde Nükleer Bilimler ve Teknolojisi alanında fakülte, enstitü ve benzeri kurumlar ve buralarda yetişen çok sayıda uzman akademisyen varken bir belediye başkanı ve hukukçu tüm riskleri göze alıp bu sahaya girip canları pahasına bu ölçümü yapıp halkı bilgilendirip, yetkilileri göreve çağırıyor" dedi.

70 dönümlük bölgede yapılan ölçümlerde Başkan Arda'ya eşlik eden Avukat Arif Ali Cangı, atıkların nereden geldiğini araştıracaklarını aktardı. Avukat Cangı'nın verdiği demeçte şu ifadelere öne çıktı: