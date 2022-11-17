Jack Daniel's ve Coca-Cola'nın Ortak İçeceği Satışa Sunuldu

Jack Daniel's ve Coca-Cola yeni bir içecek için ortaklıklarını geçtiğimiz yaz aylarında duyurmuştu. Kokteyl adını verdikleri içecek ilk olarak popüler turistik bölge Riviera Maya'da 350 ml'lik kutularda mağaza raflarına ulaştı ve yakında tüm Meksika'ya ulaşacak. Jack Daniel's Tennessee Whiskey ve Coca-Cola ile yapılan ortak markalı kokteyl, 2023'te ise ABD, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına ulaşacak.

Jack Daniel's ve Coca-Cola ortaklığında üretilen yeni kokteyl içecek ilk olarak Meksika pazarında satışa sunuldu ve şimdiden büyük ilgi gördü. İçeceğin sıfır şekerli bir versiyonu da bu yıl içinde satışa sunulacak.

Coca-Cola Mexico başkanı Roberto Mercadé, 11 Kasım'da Cancún'da düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte "Jack & Coke büyük bir şeyin başlangıcı." diyerek ortaklık hakkındaki düşüncelerini aktarmıştı.

Jack Daniel's ve Coca-Cola'nın Ortak İçeceği 18 Yaş Üstüne Satılabilecek

Jack Daniel's ve Coca-Cola gibi Dünya'nın en tanınmış ve değerli ticari markalarından ikisinin logosunu içeren bu yeni kutu içecek, yalnızca yasal olarak alkol tüketme çağındaki tüketiciler tarafından tüketilebileceğini belirten açık sorumluluk sembolleri içerecek. Jack Daniel's ve Coca‑Cola, Brown-Forman ve The Coca‑Cola Company tarafından yürütülen sorumlu pazarlama uygulamalarına bağlı kalacaklar.

İçecein alkollü içecek hacmi (ABV) için küresel ölçüt %5 ancak bu değer pazara göre değişiklik gösterecek.