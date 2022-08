Televizyon dünyasında bir dönemler öyle reklamlar verilmişti ki izleyiciler bu reklamlara adeta ekrana kitli kalarak izlemişti. Reklamlar pazarlama konusunda çok önemlidir, bunu bilen şirketler reklamlara oldukça yatırım yapmaktaydı. Şimdiye kadar binlerce reklam yapıldı kimileri başarılı olup hafızalara kazınırken kimileri başarısızlıkları ile hatırlanmakta. Rakip firmalara atıfta bulunan şirketler genellikle diğer firmanın yeni bir reklam filmi ile cevap alıyordu. Bu reklam atışmaları bir süre firmalar arasında devam etti. Bizlerinde çok sevdiği hafızalara kazınan efsane reklamlar neler? Gelin birlikte bakalım.

Hafızalara Kazınan Efsane Reklamlar

Cola Turka

Audi

Volvo

Türk Hava Yolları

Pepsi - Coca Cola

Buger King - McDonald's

Evy Baby

E-Kolay.Net

Türk Hava Yolları

Doritos Ala Turca

Cola Turka

Bir zamanların vaz geçilmez kola markalarından olan Cola Turka, hafızalara kazınan bir reklam filmi çekmişti. Bir Amerikalı'nın Amerika sokaklarında dolaşırken insanların sürekli Cola Turka içmesi ve kolayı içtikten sonra Türkçe konuşmaları ve son olarak kolayı içen herkesin bir anda Türkleşmesinden bahsediyordu. Bir dönemlerin en havalı reklamlarından olan Cola Turka reklamı hafızalara kazınmış ve efsanevi reklam olarak anılmaktadır.

Audi

Otomobil firmaları birbirlerine sürekli gönderme yapmaktadırlar. Bunların arasında en iyilerinden biri de Audi markasının diğer firmalara anahtarlıklar ile gönderme yapmış olmasıdır. 4 Farklı otomobil firmasının anahtarları ile Audi markasını ortaya koyması birçok kitleyi etkilemişti.

Volvo

Sağlamlığı ile bilinen otomobil firması reklamları ile de bir o kadar konuşulmakta. Bir kamyonun sağlamlılığını ve kancanın dayanıklılığı nasıl en iyi şekilde tanıtabiliriz sorusuna adeta bu reklam filmi ile cevap verilmiştir.

Türk Hava Yolları

3 Ünlü oyuncuyu ile eğlenceli bir reklam filmi nasıl çekilir sorusuna adeta cevap veren Türk Hava Yolları, Drogba'nın nereye giderse gitsin, Messi'nin ondan önce orada olduğunu fotoğrafları ile görmekte. Birbirleri ile yarışan iki oyuncunun reklam filmi, Drogba'nın fotoğraf çekindirdiği uçakta Messi'nin posteri olmasıydı. Ayrıca Kobe Bryant ile yarışan Messi, hatıralara kazınan bir reklam filmi bırakmakta.

Pepsi - Coca Cola

Kola denince akla gelen iki marka, birbirleriyle devamlı olarak göndermeli reklamlar çekmektedir. Bu reklamda ise bir çocuğun Pepsi sevgisini tema almış ve bunun için Coca Cola'yı kullandığını görüyoruz. Reklam göndermeleri arasında en iyiler arasında diyebiliriz.

Buger King - McDonald's

Burger markalarının liderleri, kurulduklarından bu yana birbirleri ile sürekli yarışmakta olduğunu billmekteyiz. Peki bu şirketlerin birbirlerine gönderme yaptıkları biliyor muydunuz? Bu reklamda McDonald's palyançosunun bir Burger King mağazasında yemek aldığını ve kendi çalışanlarının bile Burger King sevdiğini iddia etmekte.

Evy Baby

Bir bebek bezi nasıl pazarlanır deseler, çoğu kişi bu reklamı gösterirdi. Asker olan sevimli bebekler bir o kadar başarılı ve eğlenceli bir reklam çekmeyi başarmışlardır. Bu zamanlarda böyle reklamlar görmeyi insan arıyor desek, yanlış olmaz.

E-Kolay.Net

İnternetin bir dönemler bayilerden satın alınıp ve CD ile girildiği dönemler eğlenceli yıllardı. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oynadığı reklam filmi birçok seveni tarafından beğenilmiştir.

Türk Hava Yolları

Dünyanın en büyük havayollarından biri olan Türk Hava Yolları her yer ulaşım adlı reklam filminde, köylerine havaalanı isteyen çocukların hayalini gerçekleştirmiş ve birçok kişinin gönlünü kazanmıştır. Reklam filminin verdiği mesaj ise Türkiye'de her yere uçamadıktan sonra dünya'da her yere uçsak ne anlamı var demektedir.

Doritos Ala Turca

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın oynadığı en popüler reklam filmlerinden biri olan Doritos reklamı, adeta eğlenceli bir şekilde reklamların nasıl güzel olabilceğini göstermiştir.

Bu içeriğimizde televizyon tarihinde hafızalara kazınan efsane reklamları inceledik. Sizler bu reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bu listede hangi reklamlar olmalıydı, en beğendiğiniz reklam hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.