Eski Twitter Kurucusu Boş Durmuyor: Yapay Zeka Ajanı Tanıttı

Jack Dorsey'nin Block'ı kendi açık kaynaklı yapay zeka aracını tanıttı. Goose olarak adlandırılan bu araçla önde gelen büyük dil modelleri kullanılarak belirli talimat dizisini içeren görevler kısa süre içinde tamamlanabiliyor.

Block, Goose'u duyurduğu blog yazısında bu aracın talimatları alıp bütün işi kullanıcının yerine yapmaya hazır bir asistan olarak nitelendirdi. Şirkete göre bu araç hata aramak ya da kod değişiklikleri yapmak gibi birçok görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Goose'un hangi büyük dil modeli üzerinde çalışacağı kullanıcı tarafından ayarlanıyor. Anthropic, Gemini, OpenAI ve popüler LLM'lerin (Büyük Dil Modelleri) çoğunu destekliyor. En iyi şekilde çalıştığı modellerinse Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet'i ve OpenAI'ın o1 modeli olduğu belirtiliyor.

Goose ile Yapılabileceklerin Neredeyse Bir Sınırı Yok

Goose özellikle yazılım geliştirme gibi süreçler için birebir olabilir. Basitten karmaşığa kadar türlü türlü görevlerde kullanıcılara yardımcı olabilir. Hatta hiç bilinmeyen bir programlama dili kullanılarak projeye başlanabilir.

Açık kaynaklı olan Goose hem masaüstü uygulaması hem de komut satırı arayüzü aracılığıyla çalıştırılabilir. Uzantılar sayesinde son derece işlevsel hâle de getirilebilir.