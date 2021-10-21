Jack Dorsey'in Gizemli Tweeti Kripto Dünyasını Karıştırdı

Jack Dorsey'in gizemli tweeti kripto yatırımcılarını heyecanlandırmış durumda. Kripto dünyasına yakınlığıyla bilinen Twitter Inc. CEO'su Jack Dorsey, son tweetiyle hangi mesajı verdi ve tweetin tarihi neden önemli?

705742 sayısı Twitter Inc. CEO'su Jack Dorsey için ne anlama geliyor? Neredeyse tam bir günlük tahminden sonra bu tweetin kripto ve kripto cüzdanlarıyla ilgili olabileceği öne sürüldü.

Twitter CEO'su Dorsey geçtiğimiz gün bu 6 haneli rakamı tweetledi. Bazı takipçileri bunun dijital para birimleriyle nasıl ilişkili olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Ancak çoğu kişi bu sayının blok numarası olabileceğini düşünüyor.

Blockchain.com'a göre bu, tweet'ten kısa bir süre sonra çıkarılan bir Bitcoin bloğunun sayısı. Konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi, ancak birkaç yorumcu, Dorsey'in Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesini ne zaman geçeceğine dair tahmini olabileceğini öne sürdü.

Jack Dorsey'in gizemli tweeti kripto ile ilgili olabilir

Rekor tarih olarak bu dönemde yaşanmadı, ancak mantık açısından doğru yolda gibi görünüyor. Dorsey, Bitcoin 705.859 bloğunun madenciliği çevresinde yeni bir zirveye ulaştıktan sadece birkaç dakika sonra ve başlangıçta teklif edilen sayıdan sadece 117 uzaktayken tweet attı.

Dorsey, kripto piyasası hakkında sık sık tweet atıyor. Geçen Cuma günü, CEO'su olduğu Square Inc.'in bir donanım cüzdan modelini izleyeceğini ve "toplulukla iş birliği içinde açık bir şekilde inşa edeceğini" söyledi.

Twitter, Eylül ayında kullanıcıların Bitcoin kullanarak bahşiş gönderip almasına izin vereceğini duyurdu.

Yeni bir sızıntı, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'ın Tip Jar olarak da bilinen özelliğe Bitcoin desteği kazandırmakla ilgili planları olduğuna ilişkin söylentileri alevlendirdi.

Bu destek eğer gerçekten de kullanıcılara sunulursa sosyal medya kullanıcıları desteklediği herhangi bir içerik oluşturucusuna popüler kripto para birimini kullanarak bahşiş verebilir.

Özellik şu anda sadece İngilizce olarak sunulduğu için bahşiş kutusunu şimdilik açmak mümkün değil.

Ayrıca Twitter'a Bitcoin desteğinin de gelmesi çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin Twitter hesabının biyografisinde bile "#bitcoin" hashtagi bulunuyor. Bu, onun aslında Bitcoin'i ne kadar desteklediğinin en somut kanıtı olabilir.

Ancak yine de ne Twitter ne de Dorsey, ilk tweetle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.