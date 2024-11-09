Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, Kripto İşinde Beklediği Başarıyı Bulamadı

Kripto dünyası sürekli olarak kaynayan bir kazan. Hatırlayacağınız üzere 2021 yazında Shiba Inu ve Dogecoin tarzı memecoin'ler inanılmaz sınırlara ulaşmıştı. Alanda kendini geliştirmek isteyen eski Twitter CEO'su ve Square'in kurucusu Jack Dorsey, ödemeler şirketinin decentralize finansal hizmetler alanında devrim yaratmayı hedeflediğini duyurmuştu. Dorsey, Bitcoin'e odaklanarak, TBD adını verdiği yeni bir iş birimi kurdu ancak üç yılın ardından bu projeye veda ediyor.

Dorsey Geri Adım Attı, TBD Çalışmalarına Son Verdi

Block'un üçüncü çeyrek kazanç açıklamasında CFO Amrita Ahuja, şirketin bazı yeni girişimlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Bazı girişimler arasında Jack Dorsey'nin TBD projesi de yer aldı. Block, Bitcoin’e olan yatırımlarını sürdürecek olsa da, TBD platformu artık yok.

Block, 2021'deki en yüksek seviyelerine ulaşmıştı, ancak inflasyon ve faiz oranlarındaki artışla birlikte hisse senedi değerlerinde %80’lik büyük bir düşüş yaşandı. 2023’ün sonlarına doğru Block, çalışan sayısını 13.000’den 1.000 azaltma kararı aldı.

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Strateji Web5 ve Bitcoin'e Dönüyor

Dorsey’nin vizyonu, 2022’de Web5 platformu ile daha merkeziyetsiz bir internet yaratmaktı. Ancak zamanla Wall Street’in kriptoya olan ilgisinin azalması ve ekonomik belirsizlikler, şirketin stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oldu.

Block, 2023’ün sonunda Jay-Z’nin kurduğu Tidal müzik akış servisindeki yatırımlarını küçülteceklerini açıkladı. Bu değişiklikler, TBD projesinin düşüşüyle paralel gelişti.

Block'un yeni stratejisinde Bitcoin, halen önemli bir konumda. Dorsey, Cash App aracılığıyla Bitcoin alım satımını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca, internetin yerel bir para birimine sahip olması gerektiğine de dikkat çekti.

Block Hisseleri Değer Kaybı Yaşıyor

Block hisseleri, şirketin gelir beklentilerini karşılamaması ve daha düşük kâr tahminleri açıklaması sonrası %1 oranında değer kaybetti. Dorsey, şirketin büyüme stratejilerine odaklanarak, küçük işletmelere yönelik finansal hizmetleri güçlendirmek niyetinde.

Sonuç olarak Jack Dorsey’nin kripto dünyasında attığı adımlar, Web5 ve Bitcoin’e odaklanarak ilerlemeyi hedeflese de, ekonomik koşullar ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda stratejilerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Block artık kripto ve diğer dijital projelere dair yeni bir döneme giriyor.