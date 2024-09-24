OpenAI'in X Hesabı Hacklendi: Sahte Kripto Para Reklamı Yapıldı!

2022'de piyasaya sürdüğü ChatGPT ile yapay zeka devrini başlatan OpenAI şu sıralar can sıkıcı bir hacklenme olayıyla karşı karşıya. Şirketin resmi duyuruları ve gelişmeleri paylaşmak için bu ayın başında açtığı OpenAI Newsroom isimli X hesabı kısa bir süre önce hacklendi.

Bilgisayar korsanları, hesabı ele geçirdikten sonra sahte bir kripto para reklamı yaptı ve kullanıcıları sahte bir web sitesine yönlendirerek dolandırmaya çalıştı. Olay çok geçmeden fark edilip kontrol altına alınsa da, bu durumun dünyaca ünlü bir şirketi etkilemiş olması herkesin potansiyel bir tehlike altında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bilgisayar Korsanları OpenAI Newsroom Hesabı Üzerinden İnsanları Dolandırmaya Çalıştı

Olayın gerçekleştiği esnada alınan ekran görüntülerine bakıldığında, bilgisayar korsanlarının OpenAI Newsroom hesabı üzerinden sahte "$OPENAI" isimli bir kripto para duyurusu yaptığı görülüyor. Ayrıca, bu varlığın yapay zeka ve blockchain teknolojisi arasında bir köprü oluşturduğu ifade edildi.

Buradaki en dikkat çeken detay, korsanların tüm OpenAI kullanıcılarının bu kripto paranın başlangıç arzından pay alabileceğini ve bununla birlikte şirketin gelecekteki tüm beta programlarına erişim sağlayacakları şeklindeki vaatleriydi. Tabii, burada gönderiye kullanıcıları dolandırabilecekleri sahte bir web sitesi iliştirildi.

OpenAI'in resmi web sitesini taklit eden bu sahte site, ziyaretçilerden "$OPENAI" isimli sahte kripto paradan pay verme vaadiyle kripto para cüzdanlarını bağlamalarını istiyordu. Neyse ki durum çok geçmeden fark edildi ve X hesabındaki bu sahte reklam yayından kaldırıldı. Son olarak, ne OpenAI ne de X'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.