Jack Dorsey Twitter'daki Görevine Şimdilik Devam Edecek

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, sosyal medya platformu yayınlandığından bu yana CEO'luk görevinde oturuyordu. Yakın zaman önce şirketten önemli boyutta hisseler alan Elliott Management, Dorsey'nin yerini sorgulamaya başlamıştı. Yapılan konuşmaların ardından Dorsey'nin görevinde kalmasına karar verildi.

Twitter'ın kurucusu şirketteki görevini kaybedebilir haberiyle sizlere ulaştırdığımız detaylarda, Dorsey'nin konumunun sorgulanmaya başladığı belirtilmişti. Özellikle 2020 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde aldığı katı seçim reklamları kararı sonrasında Twitter'a zarar ettirdiği düşünülen Dorsey'nin yerine bir başkası düşünülmeye başlanmıştı.

Bloomberg'de yer alan habere göre firmanın yeni yatırımcıları Elliot Management ve Silver Lake firmanın CEO'su Jack Dorsey'i görevinin başında bırakma kararı aldı. İki firmanın belirlediği üç kişi Twitter'ın yönetim kuruluna girerken bu üç kişinin oluşturduğu değerlendirme komitesi şimdilik yola Dorsey ile devam etme konusunda anlaştı.

Anlaşma sonrasında Silver Lake'in Twitter'a 1 milyar dolar daha yatıracağı belirtildi. 1 milyar dolarlık yeni yatırımın ardından Twitter'ın önümüzdeki sene itibarıyla borsadan 2 milyar dolarlık geri dönüş alacağı söylendi.

Jack Dorsey görevine devam edecek mi?

Dorsey'in şirketteki geleceği hâlâ net değil. CEO'nun yılın altı ayı Afrika kıtasından çalışmak istemesi şu an yönetimde ciddi bir kriz oluşturuyor. Dorsey bu kararını gözden geçiriyor. Konuyla ilgili kaynakların verdiği bilgilere göre; yeni yönetimin amaçlarından biri Twitter'a reklam veren kullanıcı sayısını yüzde 20 artırmak.

Eğer şirket önümüzdeki dönemde bu hedeflerini gerçekleştiremezse şirket satılabilir veya Dorsey görevinden alınabilir. Bunu yapmanın en kolay yolunun ise seçimler sırasında siyasi reklamlar verilmesinin önünün açılması. Dorsey, daha önce aldığı kararla herhangi bir siyasi reklamın platform üzerinden yayınlanmasını engellemişti. Bu kararını geri alması durumunda, seçim arefesinde önemli gelirler elde edebileceği söylendi.