Jack Ma 3 Ay Sonra Ortaya Çıktı: Salgından Sonra Görüşelim

Çinli milyarder Jack Ma 3 ay sonra ortaya çıktı. Çin hükümeti destekli kanalların yayınladığı habere göre, 56 yaşındaki milyarder kırsaldaki öğretmenlere seslenerek bir video paylaştı. Çinli iş adamı, salgından sonra öğretmenlerle görüşmek istediğini söyledi.

Aylardır kayıp olan milyarder Alibaba ve Ant şirketlerinin kurucu ortağı Jack Ma, "Salgın bittikten sonra tekrar görüşeceğiz" dediği bir videoyla yeniden gün yüzüne çıktı.

Çin hükümeti destekli bir haber sitesi olan Tianmu News, Çarşamba günü Jack Ma'nın Çin'deki kırsal öğretmenlerle bir video toplantısında görüştüğünü söyledi.

56 yaşındaki milyarder, Çin'in Ant Group ve Alibaba Group'u araştırmaya başlamasıyla birlikte Kasım ayında gözden kayboldu. Çin, Ant Group'a yönelik baskısını 2 Kasım'da arttırdı ve şirket hisseleri çakıldı. Çinli düzenleyiciler, Ant'ın 35 milyar dolarlık halka arzını iptal etti, düzenlemeleri sıkılaştırdı ve Alibaba'ya bir antitröst soruşturması başlattı.

"Afrika'nın İş Kahramanları" adlı Afrika yetenek gösterisinde jüri olarak katılacağını duyuran ancak yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle jüri panelinde olmayacağını söyleyen Ma, geçtiğimiz birkaç ay içinde sosyal medyada merak konusu olmuştu.

Ma, who used to be an English teacher and founder of #Alibaba, also gives wishes to village teachers via a video on Wednesday, saying usually the activity is held in Sanya in southern Hainan but this year, due to #Covid19 it has to be done via video conference. pic.twitter.com/yfi7oPB5Sb