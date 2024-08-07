Off-Road SUV JAECOO 7'nin Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Türkiye'de otomobil pazarında rekabet artmaya devam ediyor. Tesla, BYD ve Chery'nin ardından pazara Çinli otomobil üreticisi JAECOO da dahil oldu. JAECOO tarafından düzenlenen etkinlikte JAECOO 7'nin Türkiye fiyatı belli oldu.

JAECOO 7 Türkiye Fiyatı

Çinli off-road SUV markası JAECOO, 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte JAECOO 7 modelinin Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı açıklandı. Etkileyici tasarıma sahip olan aracın fiyatları şu şekilde:

JAECOO 7 Revive (4x2) fiyatı : 1.920.000 TL

: 1.920.000 TL JAECOO 7 Evolve (4x4) fiyatı: 2.090.000 TL

JAECOO 7 Özellikleri

Güç : 145 HP

: 145 HP Tork : 275 Nm

: 275 Nm Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP): 7.5L/100km

Şık tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran otomobil, Tetris görünümlü farları, gizli kapı kolları ve kullanışlı detaylar içeriyor.

ARDIS olarak isimlendirilen Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi, yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar ve çamur gibi koşullarda üstün sürüş deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları sayesinde karmaşık zeminlerde bile üstün arazi yeteneklerine sahip olan arabada 14,8 inç boyutunda ultra büyük bilgi-eğlence sistemi ve W-HUD arazi tipi baş üstü gösterge mevcut.

540 derece gelişmiş görüş sistemi, arabanın etrafını görmenizi kolaylaştırıyor. Bu sistem sayesinde sürüş daha güvenli ve konforlu hâle geliyor.

50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyen JAECOO 7 modeli, mobil cihazların daha hızlı ve daha güvenli şekilde şarj edilmesini sağlıyor. Telefon şarj seviyesinin %20’den %80'e ulaşması sadece 40 dakika sürüyor.

JAECOO 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu otomobil ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.