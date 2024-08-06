Yeni Nesil Off-Road SUV JAECOO 7, Türkiye'de Satışa Çıkıyor!

Otomobil pazarındaki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor. Son yıllarda Tesla, BYD, Chery ve yerli Togg ile kızışan pazara şimdi ise bir başka Çinli otomobil üreticisi giriyor. Çinli off-road SUV markası JAECOO, Türkiye pazarına girmesinin ardından 7 Ağustos'ta düzenlenecek JAECOO 7 etkinliğine hazırlanıyor. İşte detaylar!

JAECOO 7 Türkiye'de Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

Merakla beklenen JAECOO 7, ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkacak. Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ve temmuz ayında Türkiye’ye ulaşan ilk parti JAECOO 7’ler, çok yakında ülkemizin her köşesinde karşınıza çıkacak.

JAECOO 7, tasarım estetiği ve yenilikçi teknolojileri ile dikkat çekiyor. Aracın güçlü ve estetik tasarımı, köşeli formu ve dayanıklı görünümü ile öne çıkarken, yan cephedeki düz çizgiler tasarıma güç katıyor. Tetris görünümlü farları, gizli kapı kolları ve kullanışlı detayları ile JAECOO 7, etkileyici bir tasarım bütünlüğüne sahip.

JAECOO 7, ARDIS adı verilen Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılmış. Bu sistem, 7 farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar ve çamur gibi koşullarda üstün sürüş deneyimi sağlıyor.

200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları ile karmaşık zeminlerde bile üstün arazi kabiliyetleri sunuyor. Ayrıca araç, yenilikçi enerji emici kafes gövde tasarımı ve yüksek dayanımlı çelik kullanımı sayesinde güvenlik konuusnda da iddialı.

14,8 inç boyutunda ultra büyük bilgi-eğlence sistemi ve W-HUD arazi tipi baş üstü gösterge ile donatılan model, çoklu ekran etkileşimini kolayca sağlıyor. Çevre görüş sistemi ise 540 derece panoramik şasi görüşü ile doğrudan çevre ve gövde altı koşulları hakkında bilgi veriyor.

JAECOO 7, sektörün en yüksek 50W kablosuz hızlı şarjı ile donatılmış. Telefon şarjlarının yüzde 20’den yüzde 80 oranına ulaşması sadece 40 dakika sürüyor, bu da arazi maceraları sırasında telefonun pil ömrüyle ilgili endişeleri hafifletiyor. Fiyatı ise yarınki etkinlikte belli olacak.