Jaecoo Sahiplerine Müjde: Ücretsiz Servis Hizmeti Geliyor!

Türkiye pazarına oldukça yeni giriş yapmış olan premium Çinli otomobil markası Jaecoo, müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Buna göre yaz ayı boyunca geçerli olacak şekilde Jaecoo sahipleri ücretsiz şekilde servis hizmetlerinden faydalanabilecek. Peki bu ücretsiz servis hizmetine hangi bakımlar dahil olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Jaecoo Türkiye’de Yaz Dönemine Özel Servis Kampanyası Başlattı!

,

Jaecoo, Türkiye yollarındaki kullanıcıları için yaz sezonuna yönelik özel bir bakım uygulamasını devreye aldı. Markanın yerli müşterilerine odaklanan bu girişim, araçların mevsimsel değişimlere hazır olmasını sağlamayı amaçlıyor. Jaecoo sahipleri, belirlenen tarihler arasında yetkili servis noktalarında araçlarını ücretsiz olarak kontrol ettirebilecek. Sürücü güvenliği ve araç performansını ön planda tutan uygulama kapsamında; fren sisteminden klima fonksiyonuna, süspansiyon bileşenlerinden sıvı seviyelerine kadar birçok başlık uzman ekipler tarafından detaylı şekilde gözden geçirilecek.

Bu sayede kullanıcılar tatil yolculuklarına çıkmadan önce olası aksaklıkları önceden tespit ettirme fırsatına sahip olacak. Kampanyaya dahil olan sürücüler herhangi bir arıza durumunda hızlı yönlendirme ve indirimli işlem seçeneklerinden de faydalanabilecek. Jaecoo’nun bu uygulaması markanın satış sonrası hizmetlerde sunduğu güven yaklaşımını daha görünür kılıyor.

Yaz süreci kapsamında geçerli olacak olan bu kontrol programı randevu sistemiyle ilerleyecek. Araç sahiplerinin yoğunluk yaşanmaması adına önceden servis noktalarıyla iletişime geçmesi tavsiye ediliyor. Jaecoo’nun bu sezonluk servisi markanın Türkiye pazarındaki hizmet yaklaşımının kullanıcı memnuniyetine odaklı olarak şekillendiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...