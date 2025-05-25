Xiaomi Hedefi Belirledi: Yeni YU7, Tesla Araçlarını Unutturacak!

Akıllı telefon pazarındaki başarısını otomotiv dünyasına taşımakta kararlı olan Xiaomi, elektrikli araç portföyünü yeni bir modelle genişletmek üzere. Şirket, Tesla Model Y’ye doğrudan rakip olarak konumlandırdığı YU7 isimli elektrikli SUV modeliyle şimdiden büyük ses getirmeyi başardı.

Son olarak temmuz ayında gerçekleşecek olan resmi tanıtım öncesi şirket YU7’nin teknik detayları ve hedef üretim rakamlarını açıkladı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, yeni modeli Tesla Model Y ile doğrudan kıyaslayarak sektöre iddialı bir mesaj verdi.

Xiaomi YU7'den Kısıtlı Kapasiteye Rağmen Rekor Satış Sayısı Hedefliyor

Xiaomi, 2025 yılına dair üretim hedefini revize ederek toplamda 380.000 elektrikli araç teslimatı yapmayı planladığını duyurdu. Bu hedefin içerisinde 100.000 YU7 ve 280.000 SU7 modeli bulunuyor. Mevcut üretim kapasitesine bakıldığında, bu rakamların Pekin’deki üretim tesisleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir.

Öyle ki SU7’ye olan yoğun talep nedeniyle güncel olarak 50 haftaya kadar varan bekleme süreleri yaşanıyor. Ancak şirket, bu baskıyı azaltmak adına 2023’te tamamlanan ilk EV fabrikasıyla birlikte, 2024 Haziran’ında çift vardiyalı üretime geçiş yapmış durumda. Ayrıca fabrikanın ikinci fazının 2025 ortasına kadar devreye alınacağı da belirtiliyor.

Xiaomi YU7 Özellikleri

Xiaomi YU7, Standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunulacak. Giriş seviyesi arkadan itişli (RWD) YU7 Standard modeli, tam 830 kilometre gibi epey iddialı bir menzile sahip olacak. Öte yandan Tesla Model Y'nin bu alanda 593 kilometre menzil sunabiliyor.

Boyut açısından da fark yaratmayı hedefleyen YU7, yaklaşık 5 metre uzunluğuyla Model Y’den 202 mm daha uzun. Performans tarafında da Tesla'ya alternatif olan araç, YU7 Pro versiyonunda Model Y Long Range AWD ile oldukça yakın değerler sunarken, YU7 Max modelindeki 508 kW güç üreten motoruyla Tesla Model Y Performance’a doğrudan rakip olacak.

Analistlere göre , Xiaomi’nin üretim kapasitesini hızla artırması ile birlikte Tesla'nın bu yıl içerisinde özellikle Çin'de yeni bir rakiple daha karşı karşıya kalabilir. Bu doğrultuda bütün gözler, Temmuz ayında yapılacak detaylı tanıtım etkinliğinde YU7’nin fiyatlandırma ve nihai teknik detaylarına çevrilmiş durumda.

Peki siz Xiaomi'nin YU7 için belirlediği yeni hedef konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...