James Bond Oyunu Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Suikast ve gizlilik denildiğinde oyun dünyasının ilk akla gelen geliştirici firmalarından olan IO Interactive, kapsamlı bir James Bond oyunu için kolları sıvadı. Ünlü Hitman serisinin de geliştiricisi konumundaki firma, oyun hakkında ilk detayları paylaştı.

İlk defa üç yıl önce duyurulan Project 007 isimli James Bond oyunu, uzun süredir sessizliğe gömülmüştü. IO Interactive'in ortaklarından Hakan Abrak, Eurogamer'a James Bond oyunu hakkında bilgiler verdi.

James Bond Oyun Dünyasına Taşınıyor

Türk asıllı Danimarka vatandaşı olan Hakan Abrak, ünlü film serisini oyunlaştırma çalışmaları hakkında oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

Abrak, "Her şeyden önce, Bond'un arkasında olan Eon ekibiyle çalışmak son derece hayranlık ve ilham verici. Elbette Bond serisi onlarım sorumluluğunda. Bu yüzden James Bond'un ne olduğu konusunda karşılıklı bir anlayış bulmak asıl amacımız. Şu an bir başlangıç hikayesi oluşturuyoruz. Artık bir yalnızca bir film karakteri olmayan James Bond'a sahip olmamızın zamanı geldi." dedi.

James Bond oyunu yapma isteklerinin ilk defa Hitman'i yeniden düzenledikleri 2013 yılına kadar uzandığını belirten Abrak, yalnızca James Bond isminden yararlanmak istemediklerini, kendi başına filmlerin yanında durabilecek bir oyun yaratmak istediklerini söyledi. Abrak'ın bu sözlerinden aynı Hitman serisi gibi oldukça kapsamlı bir James Bond oyununun geldiğini öngörmek mümkün.

Hala geliştirilme aşamasında olduğu öğrenilen Project 007 isimli James Bond serisinin detayları hakkında başka bilgi paylaşılmadı.