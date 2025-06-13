Yeni Superman Filmi İçin Türkçe Altyazılı İkinci Fragman Yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda James Gunn'ın oturduğu Superman (2025) için tüm detaylar belli oldu, üstüne yeni bir fragman da paylaşıldı. 225 milyon dolarlık devasa bir prodüksiyon bütçesiyle izleyicilerin beğenisine sunulacak olan filmde, DC evreninden tanıdığımız pek çok isim yer alıyor.

Superman'i canlandıracak David Corenswet'e (Clark Kent) Rachel Brosnahan (Lois Lane) eşlik ediyor. Superman'ın rakibi Lex Luthor karakteri ise Nicholas Hoult tarafından canlandırılacak. Bu filmde Lex Luthor, Superman'ın hayatını yerle bir etmeye yeminli bir kötü adam olarak öne çıkıyor. Fragmanda, "Röportaj yaptığın gazeteciyi de, seni büyüten aileyi de, herkesi öldüreceğim." diye yemin ediyor.

Yeni Superman filminin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:



Superman (2025) Vizyon Tarihi

James Gunn, filmin 11 Temmuz'da sinemalarda olacağını duyurdu. Ancak, Amazon Prime üyeleri için durum biraz daha farklı. Prime kullanıcıları, şu an Fandango aracılığıyla 8 Temmuz Salı günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek özel ön gösterim için bilet satın alabiliyor. Erken gösterimden elde edilen gelirin bir kısmı Boys & Girls Club of America'ya bağışlanacak.

Superman'ın vizyona girmesine bir aydan daha az bir süre kaldı. Bilet satışları daha şimdiden yukarı yönlü ilerliyor. İzleyicilerin bu yeni filme ilgisi büyük. Devasa bütçesi bir yana, daha önce The Suicide Squad ve Guardians of the Galaxy gibi büyük başarılara imza atan diğer yapımların da yönetmeni James Gunn'ın imzası da bu ilgiyi körüklüyor.

Senaryosu Baştan Aşağıya Değiştirildi

Film test sürecindeyken şaşırtıcı eleştirilere maruz kaldı. Daha önce Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe diye haftanın günlerine bölünerek anlatılan hikaye, James Gunn'ın müdahalesiyle tamamen değişti. Çünkü izleyicilerden gelen tepkiler, filmin yeterince iyi akmadığına ve anlaşılması zor olduğuna işaret ediyordu. Bu doğrultuda filmden 15 dakikalık bir sahne çıkarıldı. Ayrıca yeni bir besteci ve kurgu yönetmeni işe alındı.

Finalde karşımıza çıkacak versiyon daha akıcı, anlaşılır ve izleyiciyi sıkmayan bir yapıda olacak.