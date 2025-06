The Last of Us'ın Kaç Sezon Daha Devam Edeceği Açıklandı

HBO ekranlarında yayın hayatına başladığından bu yana izleyicinin büyük ilgisine mazhar olan The Last of Us'ın kaç sezon daha devam edeceği, bizzat dizinin bestecisi Jake Staley tarafından doğrulandı. Dizi müziklerini yapan Staley, katıldığı bir podcastte şöyle dedi:

The Last of Us'a en az iki sezon daha gelecek, ondan eminim. Gerisini de ben söylemeyeyim artık.

İzleyicinin yoğun ilgisi ve oyunla paralel olarak devam eden hikayenin henüz oyunun ortasına yeni gelmiş olması sebebiyle dizinin en az iki sezonu daha olacak. Hatta oyundaki hikayeyi anlatmak için iki yeni sezon yeterli olmazsa, bir sezon daha devam edilebilir.

TLOU'nun Eski Karakterleri Daha Az Görünecek

The Last of Us'ın yapımcısı Craig Mazin, dizinin oyunlardaki hikayeye yetişebilmesi için üç sezonun yeterli olmadığını savunmuştu. Şimdi bestecinin açıklanmasıyla dördüncü, hatta beşinci sezonun geleceği netleşmiş oldu. Öte yandan dizinin yaratıcılarından Neil Druckmann, eski karakterlerin geleceği hakkında kesin bir bilgi vermedi. Yani, eski karakterlerin daha az ekran süresine sahip olacağı söylenebilir.

The Last of Us ikinci sezon, HBO'da yayınlandıktan sonra dünya genelinde 90 milyon izleyiciye ulaştı. Ancak Druckmann'a göre bu sayı beklentilerin altındaydı. Dizinin yayın tarihinin, ABD'deki Memorial Day tatiline denk gelmesi nedeniyle beklentilerin altında izlendiği belirtildi.