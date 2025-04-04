James Gunn’ın Superman Filminden Uzun Bir Sahne YouTube'da Yayınlandı (Video)

DC, James Gunn'ın yönettiği Superman filminden beş dakikalık özel bir kesit yayınlandı. Filme bir ilk bakış sunması adına paylaşılan video, Superman'e, köpeği Krypto'ya ve Yalnızlık Kalesi'ne (Fortress of Solitude) dair görüntüler içeriyor.

Superman Filminden 5 Dakikalık Bir Sahne YouTube'da Yayınlandı

Sahip olduğu güçlü markalara rağmen beyaz perdede bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan DC, şimdi de şansını Superman ile deniyor. Daha önce Guardians of the Galaxy gibi Marvel projelerini yöneten tecrübeli yönetmen James Gunn'ın imzasını taşıyan film, 11 Temmuz'da dünya çapında gösterime girecek.

Her ne kadar DC ve Gunn, projeye dair oldukça umutlu olsa da şu ana kadar yayınlanan içerikler potansiyel izleyicilerin filme şüpheyle bakmasına yol açtı. Bu durumu değiştirmek isteyen şirket ise çözümü Superman filminden uzun bir kesiti izleyicilerle paylaşmakta buldu.

YouTube'da yayınlanan video, Superman'in hırpalanmış bir şekilde yerde yatmasıyla başlıyor. Hareket etmekte zorlanan karakterimiz, kendisi gibi süper güçlü olan köpeği Krypto'nun da yardımıyla Yalnızlık Kalesi'ne ulaşıyor ve buradaki robotlar tarafından tedavi ediliyor.

Şu ana kadar yayınlanan Superman içeriklerinden daha farklı bir yapı sunacak gibi duran film, kesinlikle ciddi bir hikayeden çok esprili havasıyla öne çıkacak gibi duruyor. Ki James Gunn bunu daha önce de Guardians of the Galaxy filmleriyle yapmış ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Yaklaşık 10 saatte 3.5 milyon izlenme alan videonun yorumları ise genellikle olumlu görünürken, DC ve James Gunn amacına ulaşmış gibi duruyor. Ancak Marvel'ın bile gişede çuvalladığı günümüzde Superman filminin ticari açıdan ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor.