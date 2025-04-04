3.388 TL Değerindeki Beş Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında beş farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Age of Wonders 4, Dead by Daylight, Catan ve Everspace 2 isimli oyunlar bedava oldu. Age of Wonders 4'ü tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Diğer oyunlara erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 7 Nisan'da sona erecek.

Steam'de ise Dinkum ücretsiz oldu. Bu oyunlar 7 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Dinkum Ücretsiz Nasıl Oynanır?