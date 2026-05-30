OnePlus'ın 9000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus 16'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce kamera özellikleri sızdırılan OnePlus 15'in bu kez işlemcisi ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek ve hatta video düzenleme gibi ağır işler gibi rahatlıkla yapılabilecek.

OnePlus 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Parlaklığı: 1800 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Ana Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

OnePlus 16'da Hangi İşlemci Bulunacak?

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu nedenle oyun performansı henüz belli değil. OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

OnePlus 16'nın Ekranı Nasıl Olacak?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 185Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

OLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 15'te 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran tercih edilmişti.

Serinin bir önceki modeli olan OnePlus 15 ayrıca 1800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus 16'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Önceki modelin ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer aldığını belirtelim. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görebiliriz. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni amiral gemisi modeli OnePlus 16'nın 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Güçlü işlemci, yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15 ve OnePlus 15R dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin TL civarında fiyat ile satılıyor. OnePlus 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus 16'nın işlemcisi dikkatimi çekti. Cihazın Genshin Impact ve Wuthering Waves gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile rahatlıkla yapılabilecek. Bu arada telefonun uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak.