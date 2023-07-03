James Webb, Satürn'ün Yeni Fotoğraflarını Çekti: İlgi Çekici Görüntüler!

NASA, Satürn'ün James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından çekilen ve gezegeni daha önce hiç olmadığı gibi gösteren çarpıcı bir görüntüsünü yayınladı.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen yakın kızılötesi gözlemler Satürn'ün Dione, Enceladus ve Tethys gibi bazı uydularını da ortaya çıkarıyor.

Görüntü, kullanılan kızılötesi dalga boyu nedeniyle Satürn'ü daha karanlık gösteriyor çünkü metan gazı atmosferindeki Güneş ışığının çoğunu emiyor ancak Satürn'ün buzlu halkalarında metan bulunmaması, bu halkaların öne çıkmasını sağlayarak eşsiz bir perspektif sunuyor.

NASA, Satürn'ü Daha Yakından İncelemeyi Planlıyor

Teleskobun Satürn'ü gözlemleme amacı, uyduları tespit etmek ve gezegenin halkalarını incelemekten geçiyor. NASA, Satürn'ün halka sistemindeki karmaşık ayrıntıların görülebildiği ilk bulgular konusunda oldukça iyimser. Daha fazla pozlama, araştırmacıların farklı boyutlardaki kayalık ve buzlu parçalardan oluşan daha sönük halkaları analiz etmelerini sağlayacak.

Yakın kızılötesi kamera ile donatılmış Webb teleskobu, bilim insanlarına Satürn hakkındaki bilgilerini arttırmak ve potansiyel olarak yeni özellikleri ortaya çıkarmak için değerli bir fırsat sunuyor. NASA ve SETI Enstitüsü, görüntüden heyecan duyuyor ve daha derin gözlemler yoluyla daha fazla keşif yapılmasını bekliyor.

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