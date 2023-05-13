Satürn'ün Yeni Uyduları Keşfedildi: Toplam Uydu Sayısı 145'e Ulaştı!

Şubat ayında gökbilimciler Jüpiter'in daha önce sanılandan 12 daha fazla uydusu olduğunu açıklamış ve Jüpiter'i güneş sistemindeki en fazla uyduya sahip Satürn'ün önüne geçirmişlerdi. Gökbilimcilerin Satürn'ün etrafında 62 yeni uydu keşfetmesiyle bu unvan bir kez daha el değiştiriyor gibi görünüyor. Bu da Satürn'ün uydu sayısını toplam 145'e çıkarıyor.

Jüpiter, Güneş'imizin yörüngesinde dönen en büyük gezegendir, bu nedenle yörüngesinde en çok uyduya sahip olması da mantıklı ancak Satürn bu kozmik atışmada ikinci sırada yer almakla yetinmedi ve gezegen her ne kadar garip ve gizemli olsa da en çok uyduya kimin sahip olduğuna dair süregelen çekişmede kendi yerini korumaya devam ediyor.

Satürn, Uydu Liderliğini Jüpiter'in Elinden Aldı

Elbette Satürn'ün yeni uydu sayısının hâlâ doğrulanması gerekiyor. Bununla birlikte, keşfedilen tüm ek uydular doğrulanır ve kabul edilirse Satürn'ün uydu sayısı 145'e çıkacak ve Jüpiter'in mevcut 92 uydusunun çok üzerinde olacak. Yine de her iki gezegenin de Güneş sistemimizdeki ya da evrende şimdiye kadar keşfettiğimiz diğer gezegenlerden çok daha fazla sayıda uydusu var.

Bilim insanlarının keşfettiği bu yeni uydular, gece gökyüzümüzden tanıdığımız Ay uydusundan büyük ölçüde farklı. The New York Times'a göre Satürn'ün uydu sayısını artırsalar da parlak toplar olarak bilinmiyorlar. Bu yeni uydular daha çok gezegenlerin etrafında uzayda yüzen moloz veya patates parçaları gibi. Mars ve diğer gezegenlerin yörüngesindeki küçük uydulardan farklı değiller.

Uyduların eski gezegenlerin kalıntıları ya da diğer nesnelerle çarpışan kozmik nesneler olduğuna, moloz ve enkazın Satürn'ün yörüngesinde kilitlendiğine inanılıyor. Kendi gezegenimizin uydusunun da benzer bir kökeni paylaştığına inanılıyor ancak bilim insanları bu kozmik cisimlerden herhangi biri için kesin bir neden belirleyebilmiş değil.