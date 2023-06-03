Satürn'ün Uydusu Enceladus'ta Devasa Su Bulutları Keşfedildi

Bilim insanlarının güneş sistemimizde yaşam aramak istedikleri yerlerin başında Satürn'ün buzlu uydusu Enceladus geliyor. Ayın kalın, buzlu kabuğunun altında potansiyel olarak yaşamı destekleyebilecek bir sıvı su okyanusu bulunuyor ve bu yeraltı okyanusuna olan ilgi giderek artıyor.

Şimdi ise James Webb Uzay Teleskobu, bilim insanlarının bu uydudaki su sistemi hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak üzere, Dünya'dan gözlemlemek için kullanıldı. Enceladus'un güney kutbundan gelen yeni verilerle ilgili ilk açıklamalar da geldi.

"Verilere bakarken, ilk başta yanılıyor olmam gerektiğini düşünüyordum. Ay'ın 20 katından daha büyük bir su birikintisi tespit etmek beni çok şaşırttı." diyen araştırmanın başyazarı NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Geronimo Villanueva yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Su birikintisi güney kutbundaki salınım bölgesinin çok ötesine uzanıyor."

James Webb Odağını Bir Süre Enceladus'a Çevirecek

Uzun olmasının yanı sıra, su bulutu aynı zamanda hızlı bir şekilde su püskürtüyor. Saniyede yaklaşık 80 galonluk bir hızla yüzeyden fışkıran buhar, NASA'ya göre birkaç saat içinde olimpik büyüklükte bir yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklükte.

Bu miktardaki su, Satürn'ün çevresini etkiliyor çünkü uydu yörüngesinde dönerken bir su izi bırakıyor.

Araştırmacılar Webb'in NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) cihazını kullanarak bulutun fotoğraflarını çekti ve ayrıca NIRSpec (Yakın Kızılötesi Spektrograf) cihazını kullanarak uydudan gelen ve uyduyu çevreleyen suyu tespit etti.

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