James Webb Teleskobu Süper Kütleli Kara Deliği Keşfetti!

Uzaya gönderilen en güçlü uzay teleskobu olarak bilinen James Webb, bilim insanlarına birçok gök cismini keşfetmesini sağladı. Yapılan son keşifte ise araştırmacılar bugüne kadar gördüğümüz en uzak aktif süper kütleli kara deliği keşfettiler.

James Webb'in çektiği yakın ve orta kızılötesi görüntüler sayesinde araştırmacılar, galakside CEERS 1019 adını verdikleri süper kütleli bir kara delik buldular. Kara delik hakkında varsayımda bulunan araştırma ekibi sadece 570 milyon yıldır var olduğunu ve kara deliğin çok fazla gaz tükettiği için yeni yıldızları çalkalama ihtimalinin olduğunu belirtti.

NASA Kara Delik Hakkında Yeni Bir Keşif Yaptı

Keşfedilen bu kara delik daha önce keşfedilen diğer aktif süper kütleli kara deliklerden çok daha küçük. CEERS 1019, güneş kütlesinin yaklaşık 4,6 milyon katı olan galaksimizin merkezindeki kara deliğe daha çok benziyor.

New York'taki Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden CEERS ekibi üyesi Jeyhan Kartaltepe, "Bir galaksi birleşmesi, bu galaksinin kara deliğindeki aktiviteyi beslemekten kısmen sorumlu olabilir ve bu aynı zamanda yıldız oluşumunun artmasına da yol açabilir." dedi.

NASA, bilim adamlarının daha küçük kara deliklerin evrende var olduklarını bildiklerini ancak James Webb uzay teleskobu üretilene kadar varlıklarını doğrulayamadıklarını söyledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CEERS ekibinin lideri Steven Finkelstein : "Şimdiye kadar erken evrendeki nesneler hakkında araştırma büyük ölçüde teorikti. Webb ile sadece kara mesafeleri ve galaksileri aşırı mesafelerde görmekle kalmıyor, aynı zamanda bunları doğru bir şekilde ölçebiliyoruz.” dedi.