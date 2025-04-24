Japon Uzmandan "Büyük İstanbul Depremi" Yorumu: Tarih Verildi

İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, hem Marmara Bölgesi'nde paniğe yol açtı hem de deprem uzmanlarını yeniden karşı karşıya getirdi. Uzmanların hepsi birbirinden farklı yorumlar yaparken sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü.

Depremin ardından Japon uzman Yoshinori Moriwaki, bu sarsıntının beklenen büyük Marmara depremi olmadığını ama riskin devam ettiğini söyledi. Marmara Bölgesi'ndeki yapıların %50'den fazlasının kaçak olduğunu belirten Moriwaki, özellikle zemini yumuşak olan Avcılar, Bakırköy, Ataköy, Pendik ve Kartal sahil hattının daha da tehlikede olduğunu ifade etti.

Depremden Sonra 184 Artçı Sarsıntı Oldu

AFAD, deprem sonrası toplamda 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini ve bunlardan 7'sinin 4'ün üzerinde olduğunu açıkladı. Artçıların günlerce sürebileceği belirtilirken, özellikle Silivri çevresinde yaşayanlar geceyi evlerinden uzakta geçirdi. İstanbul'un kıyıya yakın ilçelerinde de birçok kişi geceyi sokakta, araçlarında ya da parklarda geçirdi.

Uzman Moriwaki, depremin ne zaman olacağını kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise daha iyimser bir tablo çizdi. Ona göre Marmara'daki depremler tamamlandı ve yeni bir büyük sarsıntı beklenmiyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu depremin enerjisinin beklenen Marmara depreminin ancak 32'de biri olduğunu belirterek, büyük riskin hâlâ geçmediğini söyledi. Prof. Dr. Naci Görür ise bu tür depremlerin büyük depremin habercisi olmadığını, aksine stres birikimini artırdığını dile getirdi.

Büyük İstanbul Depremi 2045-2075'de Olabilir

Bir diğer çarpıcı açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Silivri açıklarındaki 6.2'lik depremin büyük depremin fragmanı olabileceğini yazdı. Ancak Ercan'a göre büyük sarsıntı için henüz erken.

Beklentisi şu: 2045-2075 yılları arasında 7.0-7.2 büyüklüğünde bir deprem. Kuzey Anadolu Fayı'nın bu tarihler arasında sağ atımla kırılacağını ve ciddi bir sarsıntı yaşanacağını öngördü. Herkesin farklı bir şey söylüyor oluşu, sosyal medyada kullanıcıların serzenişlerine yansıdı. İnsanlar böyle kritik zamanlarda bile fikir birliğinin olmamasından şikayet ediyor.