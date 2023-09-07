Japon YouTuber'a Hapis Cezası Verildi!

Asahi'nin bildirdiğine göre, 53 yaşındaki Shinodu Yoshida, izinsiz videolar dağıtarak Japonya'nın Telif Hakkı Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Yoshida, Eylül 2019 ile Mayıs 2022 arasında YouTube'da 2011 tarihli görsel roman Steins;Gate: My Darling's Embrace'den oyun görüntüleri ve bir anime filminin düzenlenmiş görüntüleri de dahil olmak üzere üç video yayınlamakla suçlandı.

Gerekçeleri Satışların Azalması

İddia makamının ana argümanlarından biri Steins;Gate videolarından birinin oyunun sonunu göstermesiydi. İddia makamının öne sürdüğü argüman, bazı kullanıcıların oyunu satın almak yerine oyunun hikayesini sonuna kadar izlemeyi seçmesi durumunda yayıncı Spike Chunsoft'un satışları kaçırabileceği yönündeydi.

Yoshida'nın eylemlerinin, ürünlerin satın alınmasını caydırarak "içerik oluşturma çabasını ayaklar altına alan kötü niyetli bir eylem" olduğunu savundu. Savunma, Yoshida'nın eylemlerinin "özellikle kötü niyetli" olmadığını söyleyerek, cezanın ertelenmesini talep etti.

Yargıç kabul etti ve Yoshida'ya iki yıl hapis cezası verildi, bu ceza beş yıl süreyle ertelendi (yani bu süre içinde bir daha suç işlemediği takdirde hapse atılmasına gerek yok). Ayrıca 1 milyon yen (6.780 dolar) para cezasına da çarptırıldı.

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