Lise Terk Milyarder, Uzayda Yürüyen İlk Sivil Oldu (Video)

Eğitim, pek çoğumuzun hayatında tartışılmaz bir öneme sahip. İyi okullarda okumak, iyi bir üniversitenin iyi bir bölümünü kazanmak ve sonrasında bu emeklerin karşılığı olarak iyi bir işe girmek hepimizin hayali. Ancak bazen örgün öğretim hayallerine kavuşmanın tek yolu değil.

Liseyi bırakarak kurduğu şirketle büyük bir servet kazanan ve bugün bir milyarder olan iş insanı Jared Isaacman, tarihte uzay yürüyüşüü yapan ilk sivil insan oldu. İşte detaylar!

Jared Isaacman Uzayda Yürüyen İlk Sivil Oldu

Bir zamanlar sadece ABD ve Çin gibi ülkelerin "çöplüğü" olan uzay, gelişen teknolojiyle birlikte diğer ülkelere ve sivillere de kapısını açtı. Günümüzde yeterli paranız varsa Elon Musk'ın SpaceX'ine gidebilir ve çocukken sadece filmlerde izlediğiniz ve kitaplarda okuduğunuz türden bir deneyim yaşayabilirsiniz.

ABD'li iş insanı Jared Isaacman da tam bunu yaptı. CNBC-e'nin haberine göre kısa süre önce SpaceX'in roketlerinden biriyle uzaya giden Isaacman, geçtiğimiz perşembe kapsülden çıkarak uzayda 10 dakikalık bir yürüyüş yaptı. Böylelikle bir zamanlar sadece belirli ülkelerin en seçkin insanlarına ayrılan bu imkanlar ilk defa sivillerin de eline geçmiş oldu.

Uzayda yürüyen ilk insan ise Sovyetler Birliği kozmonotu Aleksey Leonov'dur. 18 Mart 1965 tarihinde Voskhod 2 uzay aracından uzaya çıkan Leonov, yaklaşık 12 dakika boyunca uzayda serbestçe hareket etmişti. Bu tarihi olay, insanlığın uzay keşfi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Kuşkusuz Jared Isaacman ise bu serüven için ikinci dönüm noktası oldu.