Milli Savunma Bakanlığı, Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı'na Atandığını Duyurdu

Türkiye'nin uzaya gönderdiği ilk astronot Alper Gezeravcı'nın yeni görevi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, faaliyetlerine Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nda devam edecek. İşte detaylar!

Alper Gezeravcı'nın Yeni Görevi Yeri Belli Oldu!

Türkiye, Alper Gezeravcı ismini Türkiye Uzay Ajansı'nın uzay programını başlatmasıyla duydu. Kurumu ve ülkemizi temsilen uzaya gitmekle görevlendirilen Gezeravcı, bu doğrultuda ülkemizden uzaya giden ilk kişi oldu. Gezeravcı, 19 Ocak ve 9 Şubat arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konuşlandırıldı.

Dünyaya dönüşünün ardından yoğun ilgi göre Gezeravcı'nın bir sonraki görevi merak konusuydu. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, bir açıklama yaparak Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atandı." açıklamasını yaptı.

Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı bünyesinde nasıl bir çalışma yapacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak gelişen teknoloji ile Türkiye'nin uzay programının da sivil ve askeri açıdan gelişmesi bekleniyor. Ayrıca ülkemizin Somali'de bir uzay üssü kuracağı da biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı bünyesinde nasıl faaliyetlerde bulunacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.