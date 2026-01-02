İlk Bölümü Kaldırılan Jasmine'in 4. Bölümü Yayınlandı

Türkiye'ye gelmesiyle birlikte BluTV'nin yerini alan dijital yayın platformu HBO Max'te birkaç hafta önce yeni bir dizi yayınlanmaya başlandı. Jasmine isimli bu dizi, ilk bölümde yer alan sahnelerden dolayı sosyal medyada çok konuşuldu. Daha sonra ise RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) söz konusu yapım hakkında bir soruşturma başlattı.

Bu soruşturma kapsamında Jasmine dizisine RTÜK tarafından en üst sınırdan idari para cezası uygulanması ve dizinin katalogdan çıkarılması yönünde bir karar alındı. Her ne kadar Türkiye'de erişime engellenmesi gerekse de dizi haftalarca platformda kalmaya devam etti. En son ise birkaç gün önce ilk bölümü yayından kaldırıldı. Bu alınan karar hakkında bir açıklama bulunulmazken Jasmine'in dördüncü bölümünün yayınlandığı duyuruldu.

Jasmine'in 4. Bölümü HBO Max'te Yayında

HBO Max Türkiye, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte dördüncü bölümün an itibarıyla HBO Max üzerinden izlenebildiğini açıkladı. Dizinin birinci bölümü hâlâ eklenmiş değil ancak dördüncü bölüm de dahil olmak üzere şimdiye kadar yayınlanan bütün bölümlere erişim sağlanabiliyor.

İlk bölümün yayından kaldırılmasının dizinin tamamen yayından kaldırılmasının önüne geçmek adına alınan bir karar olduğunu öne sürülüyor. Eğer dizinin ilk bölümü sadece bu sebepten ötürü yayından kaldırılmışsa HBO Max'in kütüphanesine geri eklenmesi muhtemel. Bu da birinci bölümdeki tartışılan sahnelerin kaldırılması ile mümkün olabilir.

Jasmine Dizisinin Konusu

HBO Max'in en yeni orijinal yerli dizilerinden biri olan Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden Yasemin isimli bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yasemin'in hayatta kalmak için paraya ihtiyacı var ve bu parayı elde etmek için çıktığı yolda kendisini karanlık bir dünyanın içinde buluyor.

Jasmine Oyuncuları