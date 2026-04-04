Xiaomi'den Oyunculara Özel Uygun Fiyatlı Monitör Geliyor! REDMI G27Q 2026 Tanıtıldı!

Xiaomi, oyuncuları ve yüksek performans arayan kullanıcıları hedefleyen yeni oyuncu monitörü REDMI G27Q 2026 modelini tanıttı. Çin'de tanıtılan bu cihaz, rekabetçi fiyatlandırması ve teknik özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor. Peki REDMI G27Q 2026'nın özellikleri neler? Gelin birlikte bakalım.

REDMI G27Q 2026 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Teknolojisi : Fast IPS

: Fast IPS Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1440 piksel

: 2560 x 1440 piksel Ekran Yenileme Hızı : 200 Hz

: 200 Hz Ekran Parlaklığı : 200 Hz

: 200 Hz Tepki Süresi : 1 ms

: 1 ms Renk Desteği : 10- bit

: 10- bit Renk Gamı : sRGB %100, DCI-P3 %95

: sRGB %100, DCI-P3 %95 Bağlantı: 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x DC port ve 1 x 3.5 mm ses girişi

Gelişen oyun dünyasında akıcılık ve tepki süresi artık her şeyden önemli hale geldi. REDMİ G27Q tam da bu ihtiyaca odaklanarak geliştirilmiş. Cihaz, 27 inç büyüklüğünde ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde Fast IPS bir panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Monitörün 27 inçilik boyutu, oyuncular ve masa başı çalışanlar için en ideal ölçülerden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca 2K çözünürlüğün kullanılması, piksellerin gözle seçilmesini zorlaştırıyor. Böylece oyun oynarken veya metin okurken çok keskin ve net bir görüntü deneyimi yaşıyorsunuz.

Monitörün en çok dikkat çeken özelliği ise 200 Hz gibi oldukça yüksek bir ekran yenileme hızına sahip olması. Bu yenileme hızı, özellikle Valorant, CS:GO ve Fortnite gibir rekabetçi oyunlarda rakibinizi diğer oyunculardan milisaniyelik farklarla daha erken görmenizi sağlayarak size taktiksel avantaj kazandırıyor.

Monitörlerde ekran yenileme hızının yanında görüntülerin netliğide oldukça önemlidir. REDMI G27Q ise kullanıcılar 1 ms tepki süresi sunuyor. Böylece monitör, aksiyonun en yoğun olduğu sahnelerde bile ekran bulanıklığını ve gölgelenmeyi ortadan kaldırarak, oyun zevkinizi üst düzeye çıkarıyor.

Cihazın görüntü kalitesi tarafında ise Fast IPS bir panel kullanılmış. Tabii ki bu panelin, bir OLED panel kadar daha canlı renkler sunmadığını belirtelim. Ancak şirket, 400 nit parlaklık değeri, sRGB yüzde 100 ve DCI-P3 yüzde 95 renk kapsamı sunarak panelde daha canlı renkler elde etmeyi hedeflemiş.

Oyuncular için monitörlerdeki bir diğer önemli detay ise renk doğruluğudur. Ayrıca, renk doğruluğu tasarımcılar ve içerik üreticileri içinde oldukça önemlidir. Xiaomi, bu modelde 10 - bit renk desteği sunarak, ekranda milyarlarca farklı renk tonunun gösterilmesini sağlamş. Bu özellik, renk geçişlerini pürüzsüzleştirerek kullanıcılara daha gerçekçi ve doğal bir görüntü kalitesi sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak cihaz, ekran başında geçirdiğimiz uzun sürelerde yaşadığımız göz yorgunluğunu en aza indirmek için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip.

REDMI G27Q 2026 Bağlantı Özellikleri Neler?

REDMI G27Q 2026'ın bağlantı tarafında ise, görüntü kaybı yaşamanızı engelleyen 2 adet DisplayPort 1.4, 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DC portu ve 3.5 mm ses girişi kullanılmış.

REDMI G27Q 2026'ın Ergonomi Özellikleri Neler?

REDMI G27Q'nun kutu içeriğinden, monitörü kendi oturuşunuza ve masanıza göre ayarlamanıza imkan tanıyan hareketli bir stand çıkıyor. Bu stand ile ekranın yüksekliğini istediğinizgibi değiştirebiliyor, öne ve arkaya doğru rahatça eğebiliyorsunuz. Standın özellikleri sadece yükseklik ayarıyla da sınırlı değil. İhtiyacınıza göre ekranı kendi sağa ve sola çevirebiliyor hatta kod yazmak veya uzun makaleler okumak için tamamen dik konuma da getirebiliyorsunuz.

REDMI G27Q 2026 Türkiye'ye Gelecek mi?

REDMI G27Q, şu an için yalnızca Çin'de satışa sunulacak. Şirket, cihazın ne zaman küresel pazara sunulacağı hakkında ise henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, Xioami'nin G serisi monitörleri şu an aktif olarak ülkemizde satışta. Bu yüzden ilerleyen dönemlerde cihazın, Türkiye'de de satışa sunulabileceğini düşünüyoruz.

REDMI G27Q 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

10 Nisan'da satışa sunulacak, REDMI G27Q 1299 yuan (yaklaşık 188 dolar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Bu da güncel kurla 8 bin 416 TL'ye tekabül ediyor. Eğer monitör ülkemizde satışa sunulursa, ek vergilerle birlikte Türkiye satış fiyatının 10-12 bin lira bandında olacağını düşünüyoruz. Tabii değişken döviz kurları ve diğer sebeplerden dolayı cihazın daha yüksek bir fiyatlandırma ile de gelebilceğini ayrıca belirtelim.

Editörün Yorumu

Sıkça oyun oynayan ve oyuncu monitörlerine meraklı biri olarak söylebilirim ki REDMI G27Q 2026'nın sunduğu özellikler beni tatmin etti. Monitörün bence tek eksiği OLED panel tercih edilmemiş olması. Ancak Xiaomi'nin bu noktada, Fast IPS panel kullanıp, monitörün fiyatını ulaşılabilir tutarak daha çok kullanıcıyı hedeflendiğini düşünüyorum. Cihazın satış fiyatına baktığımızda bunu anlayabiliyoruz. REDMI G27Q 2026, ülkemizde satışa sunulduğu taktirde sunduğu özelliklere kıyasla uygun fiyatıyla birçok kullanıcının tercihi olabilir.