16 GB RAM'li Android Tablet Geliyor! 144Hz OLED Ekran ve Dahası

OPPO'nun yeni tablet modeli Pad Mini'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pad Mini'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Cihaz yüksek yenileme hızı ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Tablette ayrıca Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi de bulunacak.

OPPO Pad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu : 8.8 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

RAM seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama seçenekleri : 256 GB / 512 GB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj : 67W

Ön kamera: 8 MP

Arka kamera : 13 MP

Ağırlık: 279 gram

Kalınlık: 5,39 mm

OPPO Pad Mini'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni tableti, 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekranın birden fazla avantajı bulunuyor. Örneğin siyahları derin siyah olarak veriyor. Böylece film izlerken karanlık sahnelerde grileşme problemiyle karşılaşılmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renkler sunuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde Pad Mini, çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Pad 5'te 12,1 inç ekran boyutu, 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni modelde 1100 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OPPO Pad Mini'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad Mini'de Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, aksiyon rol yapma türündeki Wuthering Waves'i ortalama 60 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 55 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok cihazda bulunuyor. OPPO Pad 5'te ise Dimensity 9400+ yer alıyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Pad Mini'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni tabletinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5'te ise 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut

OPPO Pad Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Mini'nin 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenkelri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pad 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad Mini'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla Pad Mini'n in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Planlarda değişiklik olursa yeni tablet, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OPPO Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad SE için 899 yuan (5.824 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad Mini'nin Pad SE'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 1300 yuan (8.422 TL) civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Tablet eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 10 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Pad Mini'nin oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip cihazdan 120Hz veya üzeri yenileme hızına sahip cihaza geçildliğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.

OLED ekran kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinde hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada güçlü işlemci sayesinde tablet yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabilecek.